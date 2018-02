The Undertaker tornerà in scena a WrestleMania 34? John Cena vuole la sfida con il Dead Man

The Undertaker sarebbe pronto ad un nuovo come back sul palcoscenico della WWE. Le voci che si sono susseguite negli ultimi mesi riguardanti un suo possibile ritorno si arricchiscono di un nuovo elemento. John Cena, nota superstar del wrestling made in Usa ha lanciato durante l’ultima edizione di Raw, la sfida al “becchino”per WrestlerMania 34. John Cena non si trova in un buon momento nel mondo WWE, infatti dopo essere stato sconfitto all’Elimination Chambers match, ora non ha un incontro programmato durante il pay per view più importante della federazione americana. Il sedici volte campione del mondo, allora dopo un appassionato discorso ai suoi fans, i membri della chain gang, ha deciso di tirare in ballo il nome di Undertaker invitandolo a scendere con lui sul ring per un incontro tra leggende.

L’incontro tra Cena e The Undertaker sarebbe il sogno bagnato di qualunque fan di questa disciplina mista ad intrattenimento e sport. Cena però averebbe detto che questa sfida non sarebbe affatto sicura, visto che lui non si occupa del cartello degli incontri. John Cena è un esperto e veterano wrestler ma anche attore e nelle sue ultime parole di sfiducia sull’effettivo svolgimento dello scontro molti avrebbero colto invece indicazioni contrarie e molti sono certi che l’incontro si farà. Infatti quando il nome di The Undertaker e WrestleMania sono accostati fra di loro ciò non può essere mai un caso, qualcosa accadrà di certo fra i due.

The Undetaker, che si è presentato al venticinquesimo anniversario della nascita della WWE, solo un mese fa a Raw, è parso in grande forma e sempre pronto a distillare paura nel cuore di chiunque amici e nemici. Il 52 enne Undertaker noto al mondo come anche The Phenom, nonostante le parole chiare di ritiro pronunciate in più occasioni resta una grandissima attrazione e fonte di guadagno per il mondo WWE. Le sue performance leggendarie sono ancora impresse nella mente dei fan e il suo merchandising resta ancora uno dei più venduti tra tutte le stelle del mondo del wrestling. Inoltre, siamo abituati a lottatori che dopo ritiri ufficiali sono tornati ancora una volta a lottare, ricordiamo i casi di Steve Austin, Goldberg e la nota stella ora del cinema e delle serie tv The Rock.

The Undertaker deve vendicare la cocente sconfitta subita ad opera di Roman Reigns a WrestleMania 33, sconfitta ancora più difficile da mandar giù in quanto Undertaker voleva chiudere la carriera con una vittoria su un palcoscenico prestigioso come quello di WrestleMania, che gli aveva regalato tanti successi in passato. Cena, sa che un match di questa portata potrebbe rilanciare ancora una volta la sua carriera e per questo farà in modo che l’incontro si avveri in ogni modo possibile. Se il match alla fine dovesse svolgersi sarebbe probabilmente il Main Event della serata, i fans vogliono ancora sentire i rintocchi delle campane a morto di Undertaker risuonare nell’oscurità e vedere per l’ultima volta la leggenda all’opera. Le due icone non si sono mai scontrate durante un evento di tale rilevanza e la loro ultima sfida fu nel 2010 durante uno show che non fu trasmesso in tv.