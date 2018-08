Europei nuoto 2018: Cusinato show, argento nei 400 misti!

Strepitosa Ilaria Cusinato che vince la medaglia d’argento nei 400 misti agli Europei di Glasgow 2018.

In una finale serratissima, con la pesante assenza della “padrona di casa” della specialità, la magiara Katinka Hosszu, con la francese Fantine Lesaffre che già al mattino aveva dato del filo da torcere alle avversarie e che in finale conferma la prima posizione, chiudendo con il tempo di 4’34″17, l’azzurra classe ’99 strappa un argento che vale oro.

L’atleta di Stefano Morini, tesserata Fiamme Oro e Team Veneto che si allena al centro federale d Ostia, già bronzo europeo di corta a Copenaghen lo scorso dicembre, si era presentata in finale con il terzo tempo e la grinta giusta per raggiungere un risultato importante: già durante le scorse settimane, al Settecolli, aveva dimostrato lo strepitoso stato di forma, segnando il miglior tempo stagionale europeo, 4’34″65, vicinissimo al Record Italiano di Alessia Filippi 4’34″34; oggi, pur non riuscendo a migliorarsi (4’35″05), Ilaria ha lottato fino all’ultimo centimetro di gara con la francese e l’inglese Hannah Miley, in rimonta dalle retrovie, andando a conquistarsi la prima medaglia assoluta importante a livello internazionale.

La veneta, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: “Sono felicissima, volevo quest medaglia e ho lottato per ottenerla. Non mi sarei accontentata del bronzo, già a Copenaghen sono arrivata terza per pochi centesimi, oggi volevo di più. Il tempo non è il mio migliore ma oggi non era quello che contava. La medaglia la dedico ai miei genitori e al mio allenatore Stefano Morini.”

Nella stessa finale non è andata invece oltre il settimo posto l’altra azzurra in gara, la toscana Carlotta Toni, che nonostante il miglioramento dal mattino (4’42″06 in batteria, 4’40″18 in finale), non riesce a ripetere il quinto posto ottenuto due anni fa all’Europeo di Londra 2016.