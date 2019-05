Da giovedì 23 maggio a domenica 26 al Polo Natatorio Bruno Bianchi di Trieste, andranno in scena le Final Six del campionato italiano di pallanuoto dove la Pro Recco parte favorita forte dei 13 scudetti consecutivi vinti (il primo di questa serie nella stagione 2005-06). I liguri in questa stagione hanno dovuto “accontentarsi” del secondo posto con 72 punti, lasciando il primo posto all’AN Brescia che hanno vinto la regular season con 75 punti. Sia Pro Recco che AN Brescia sono già qualificate alle semifinali in programma venerdì.Le quattro squadre che si incontreranno oggi quelle classificate dal 3° al 6° posto, ovvero Sport Management Busto Arsizio, Posillipo Napoli, Ortigia Siracusa e Roma Nuoto.

Nel primo match dei quarti di finale i lombardi hanno avuto la meglio sui capitolini per 14-6 in un match mai stato in discussione e che ha visto la Roma Nuoto segnare la prima rete sul risultato di 6-0; nel proseguo della gara il massimo vantaggio dei bustocchi è stato addirittura di 11-2. Miglior marcatore per i vincitori è stato Jacopo Alesiani con sei centri, mentre per gli sconfitti Matteo Spione con due. Ora la squadra allenata da Marco Baldineti incontrerà domani (ore 18.45) l’armata invincibile della Pro Recco.

Nel secondo incontro dei quarti il Posillipo ha battuto l’Ortigia Siracusa per 10-7, dove i campani hanno messo le cose in chiaro fin dall’inizio terminando il primo tempo avanti 6-2; il secondo è stato più di amministrazione del risultato. Protagonisti del match Luca Marziali top scorer con tre reti e il portiere Tommaso Negri che ha parato due calci di rigore; per i siciliani miglior realizzatore l’americano Matthew Farmer con tre segnature. Domani il Posillipo se la vedrà in semifinale contro la vincitrice della regular season, ovvero l’AN Brescia.

Alle ore 19.15 i campani affronteranno i siciliani in un match che sembra in apparenza più equilibrato (la regular season recita 43 punti a 35 per Posillipo); nella stagione regolare le due squadre si sono incontrate alla nona giornata dove il match di andata giocato in Campania si è chiuso in parità (5-5), mentre quello disputato in Sicilia ha visto la vittoria ospite per 9-5. La vincente dell’incontro giocherà in semifinale contro l’AN Brescia.

Pallanuoto, Serie A1: calendario delle Final Six

Quarti di finale, giovedì 23 maggio

Ore 18: SPORT MANAGEMENT-ROMA NUOTO 14-6 (4-0, 3-1, 4-2, 3-3)

Ore 19:15: POSILLIPO-ORTIGIA 10-7 (2-0, 4-2, 1-1, 3-4)

*I due incontri andranno in diretta su Rai Web.

Semifinali, venerdì 24 maggio

Ore 17:30: AN BRESCIA-POSILLIPO

Ore 18:45: PRO RECCO- SPORT MANAGEMENT

*I due incontri andranno in diretta su Rai Sport e su Rai Web

Finale 3°-4° posto, sabato 25 maggio

Ore 18:30: perdenti semifinali

*Il match andrà in diretta streaming su Waterpolo Channel

Finale scudetto, domenica 26 maggio

Ore 16 vincenti semifinali

*Il match andrà in diretta su Rai Sport e su Rai Web