Italia-Ungheria, semifinale Mondiale pallanuoto: dove vedere il match in diretta tv e streaming, giovedì 25 luglio

Giovedì 25 luglio alle 11.30 (orario italiano) Italia-Ungheria si sfideranno nella vasca di Gwangju (Corea del Sud) alla Nambu University Grounds nel match valido per al semifinale dei Campionati Mondiali di pallanuoto maschile.

Italia-Ungheria, presentazione del match

Quello tra azzurri e magiari è una match diventato un classico di questo sport e sarà sicuramente una gara ad alta tensione come non mai vista la grande posta in palio, infatti chi avrà la meglio non solo accederà alla finale di sabato 27 luglio contro la vincente dell’altra semifinale tra Spagna-Croazia, ma si qualificherà con un anno di anticipo per le Olimpiadi di Tokio 2020.

I quarti di finali giocati da Italia e Ungheria sono stati vibranti fino all’ultimo con la squadra del ct Sandro Campagna che ha sconfitto 7-6 la Grecia dopo esser stata sotto per 5-6, mentre i ragazzi del ct Tamas Marcz (tredici anni da giocatore nel campionato italiano) hanno avuto la meglio sull’Australia per 10-9 in un incontro dai tanti capovolgimenti di fronte. Nell’ultima rassegna Mondiale i magiari sono arrivati secondi sconfitti solamente in finale dalla Croazia per 8-6, mentre il Settebello azzurro si sono dovuti accontentare del quinto posto.

Le due Nazionali si sono sfidate nel 2018 ai Campionati Europei nel girone di qualificazione dove c’è stata la netta vittoria italiana per 12-5, che alla fine della competizione ha fatto registrare il quarto posto, a fronte di un deludente ottavo posto ungherese che però si è ripreso la rivincita lo scorso aprile quando nella semifinale dell’Europa Cup di Zagabria è riuscita a vincere 12-11 nonostante gli azzurri sono stati in doppio vantaggio per tre volte: poi l’Ungheria ha vinto la competizione battendo in finale i padroni di casa della Croazia campione del mondo.

In questa semifinale gli azzurri dovranno essere perfetti perchè ogni piccolo errore potrebbe risultare fatale, ma l’Australia nei quarti ha dimostrato che quest’Ungheria è battibile, l’importante è entrare in vasca concentrati fin dall’inizio.

Italia-Ungheria, diretta tv e streaming

Il match di semifinale tra Italia-Ungheria (inizio ore 11.30) sarà visibile sul canale Rai Sport HD (ch. 227 del decoder Sky e ch. 57 del digitale terrestre) che seguirà la la manifestazione fino alla finale (sabato 27 luglio); ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming (gratuito) su RaiPlay, tramite pc, smartphone e tablet.

Anche FINA TV seguirà il match in streaming (a pagamento) come tutte le varie gare dei Mondiali.