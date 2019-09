Argentina-Spagna streaming gratis e Diretta Tv Mondiali Basket: Dove vedere la Finale

Siamo ormai giunti al termine di questo incredibile mondiale che ha avuto inizio il 31 Agosto.

Questa edizione è stata sicuramente caratterizzata dall’eliminazione a sorpresa del Team USA, al quale però non hanno preso parte i migliori giocatori, preferendo restare concentrati sulla preparazione alla nuova stagione NBA.

Certamente queste assenze non si ripeteranno la prossima estate nei giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Ma torniamo alla finale, che vedrà scontarsi l’Argentina capace di battere 80-66 la Francia e la Spagna a sua volta in grado di sconfiggere l’Australia 95-88.

L’Argentina ha un suo grande sostenitore in Lionel Messi, che per celebrare il loro approdo in finale ha postato un video sul suo profilo Instagram @leomessi (clicca qui per vederlo).

Qualche dato statistico

Sia l’Argentina che la Spagna hanno vinto nella loro storia un Mondiale di Basket, la Spagna nella sua unica finale disputata, mentre l‘Argentina ha conquistato anche un secondo posto.

Prima di questa edizione la squadra in casa aveva già preso parte al torneo 13 volte mentre gli ospiti si 11.

La scorsa edizione era andata sicuramente meglio agli iberici che si sono classificati in quinta posizione; solamente l’11 piazza per gli argentini.

Dove vedere la finale in Diretta Tv e Streaming Domenica 15 Settembre

Argentina-Spagna ore 14 (italiane), 20 (locali)

Diretta Tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go

Commento: Flavio Tranquillo e Davide Pessina