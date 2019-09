Dove vedere GP Aragon 2019, streaming gratis e diretta tv in chiaro MotoGP 22 settembre

GP Aragon 2019, la gara è stata anticipata alle 13. I grandi della moto scaldano di nuovo i motori una settimana dopo il GP San Marino di Misano che ha visto la settima vittoria stagionale di Marc Marquez. Lo spagnolo ha preceduto nell’ordine le Yamaha di Quartararo e Vinales ed ha ora un vantaggio in classifica di 93 punti su Dovizioso e 124 su Petrucci. Questo weekend si ritorna in pista per il quattordicesimo appuntamento stagionale con un cambiamento d’orario rispetto al calendario ufficiale per ragioni televisive dovute alla concomitanza del GP Singapore di F1. Il GP Aragon 2019, valevole per il campionato di MotoGP 2019/20, si corre domenica 22 settembre alle ore 13.00 nel circuito spagnolo di MotorLand Aragòn. Nelle ultime tre edizioni ha sempre vinto Marquez: il pilota di Cervera andrà alla caccia del quinto successo personale nel circuito d’Aragona. Dopo tre quarti posti di fila negli ultimi GP, Valentino Rossi vuole fortemente raggiungere un podio.

Dove vedere GP Aragon 2019,diretta tv e streaming MotoGP

Il GP Aragon 2019 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, canale 208 del decoder Sky, alle ore 13.00 con la telecronaca Meda-Sanchini. La gara sarà visibile anche in chiaro in diretta sul canale TV8 del digitale terrestre. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il GP Aragon 2019 anche in streaming tramite Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la gara in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande sport. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.