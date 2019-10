Club Joventut De Badalona-Germani Basket Brescia: dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Oggi 8 Ottobre, alle ore 20:45, la Germani Basket Brescia sarà impegnata nella seconda partita di Eurocup, contro gli spagnoli del Badalona, a Joventut. La squadra di Coach Esposito nella manifestazione europea è partita molto bene, battendo in casa i russi dell’UNICS Kazan. La stessa sorte non è capitata alla Joventut, la quale è stata battuta dai francesi del Nanterre. Parlando invece del campionato, la Leonessa lo scorso sabato è uscita sconfitta dal Palapentassuglia, contro un’Happy Casa Brindisi ricca di grinta e di voglia di far bene. La partita di stasera sarebbe importante vincerla visto che, già da ora, potrebbe muovere le gerarchie della classifica del Gruppo C. Ricordiamo che in questo girone, oltre a Brescia e Joventut, ci sono il Nanterre, il Darussafaka, il Cedevita Olimpija e l’UNICS Kazan.

Tutte le altre italiane impegnate in Eurocup, Reyer Venezia, Aquila Basket Trento e Virtus Bologna, giocheranno domani sera rispettivamente contro Lokomotiv Kuban, Buducnost Voli e Maccabi Rishon.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 20:40 di questa sera via streaming, disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player, col quale si potranno vedere tutte le altre partite di Euro cup. Per quanto riguarda invece la diretta TV, non ci sarà alcuna copertura.