Germani Brescia-Cedevita Olimpija Lubiana : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 20:45, la Germani Basket Brescia ospiterà al PalaLeonessa gli sloveni del Cedevita Olimpija Lubiana per la terza giornata di Euro Cup 2018/2019. Attualmente, nel gruppo C, i turchi ex Eurolega del Darussafaka sono solitari in cima alla classifica a punteggio pieno (2-0), i ragazzi di coach Vincenzo Esposito con una vittoria e una sconfitta e il Cedevita con due sconfitte (l’unica in ultima posizione). Brescia, dopo lo svarione subito a Brindisi e lo Joventut proprio in Eurocup, nell’ultima partita di campionato ha passeggiato su Trento, imponendosi con 26 punti di differenza. Attualmente è seconda in classifica, con 3 vittorie e una sconfitta, dietro solo alla Virtus Bologna. Il Cedevita invece è a punteggio pieno nella Liga ABA, seppur siano solo state giocate ancora due partite.

Ieri sera entrambe le italiane impegnate in Eurocup sono uscite vittoriose, la Reyer Venzia contro i turchi del Tofas Bursa (76-65) e la Virtus Segafredo Bologna contro il Morabanc Andorra (87-72). Questa sera invece, alle ore 19:30, la Dolomiti Energia Trentino ospiterà l’EWE Oldenburg.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà seguire via streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player, dove è possibile guardare tutta l’Euro Cup. Per quanto riguarda la diretta TV invece, non è prevista alcuna copertura.