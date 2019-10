MLB Highlights: il clamoroso primo inning dei Washington Nationals in gara 4

Archiviata gara 4 delle National League Championship Series per i Washington Nationals è ora di pensare alle prime World Series della loro storia. A noi appassionati è invece concesso di dare un ulteriore sguardo a quanto successo nell’atto finale di una serie dominata dai capitolini, che hanno iniziato gli MLB Playoff 2019 da Wild Card per poi divenire la vera cenerentola del campionato.

Il primo inning è stato a dir poco clamoroso, e vale la pena riguardarlo con la lente di ingrandimento perchè poche volte si rivedrà una cosa del genere a questo punto della postseason.

MLB Highlights: Washintgon Nationals irresistibili nel primo inning

Il malcapitato lanciatore dei St. Louis Cardinals costretto ad essere protagonista negativo di questo inning storico è Dakota Hudson. Fin da subito i battitori dei Nats lavorano con costanza senza lasciare scampo alla difesa avversaria: il primo a correre fino a casa base è Trea Turner su palla alta di sacrificio di Rendon, e da questo punto in poi le basi saranno sempre piene per i capitolini.

La giocata più bella della partita vede come autore Juan Soto, che con uno fenomenale slice profondo a sinistra manda a segno Eaton.

La debacle dei Cardinals continua, con un errore di Wong che consente ai Nats di essere 2 a 0 con basi piene. La situazione è ghiottissima e i padroni di casa ne approfittano al massimo delle loro possibilità.

Sulla battuta corta e a spiovente a destra di Victor Robles la difesa di St. Louis sfiora il comico non riuscendo ben tre giocatori a prendere la palla al volo eliminando il dominicano. Soto va a segno e le basi continuano ad essere piene, portando al punto anche Zimmerman e Kendrick.

I Cardinals cercano di tamponare l’emorragia sostituendo Hudson sul monte di lancio, ma ormai il danno è irrecuperabile per la squadra del Missouri che subisce altri due punti su corse di Gomes e Robles.

MLB, Highlights estesi dell’incredibile primo inning dei Nationals