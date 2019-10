MLB Playoff (Highlights): Houston Astros corsari allo Yankee Stadium, ora sono 2 – 1 nella serie

Vittoria pesante degli Houston Astros che nella grande serata di Josè Altuve zittiscono il pubblico dello Yankee Stadium e si portano 2 a 1 nella serie finale dell’American League. In gara 3 i New York Yankees pagano una serata complicata dalla monte di lancio soprattutto in avvio di gara, trovandosi così a rincorrere sin dai primi inning fino al 4 a 1 finale per i texani.

Gara 4 è attesa già stanotte alle 2:00 italiane, ma c’è il rischio di un rinvio per il maltempo atteso sulla Grande Mela.

MLB Playoff: Houston Astros vs New York Yankees, gli highlights della partita

Avvio in salita per gli Yankees, con Luis Severino che non riesce a trovare il ritmo dal monte di lancio concedendo due punti già nei primi due inning. Il primo a punirlo è Josè Altuve con un home run, seguito da un altro fuori campo, quello centrale di Josh Reddick nel secondo parziale.

Il match prosegue con New York che guadagnerebbe anche qualche base, ma il lanciatore di Houston Gerrit Cole (finora dominante negli MLB Playoff 2019) tiene botta in particolare nel quinto inning, quando la situazione si stava facendo complicata.

Sarà il settimo inning quello decisivo nell’economia di questa gara 3. Altuve trova di nuovo una segnatura, che anticipa di pochi minuti quella di Brantley su un bunt di sacrificio di Gurriel. Per i newyorkesi resta poco da fare, se non trovare un punto nell’ottavo inning su home run di Gleyber Torres.

Si tratta però di un fuoco di paglia che accende per poco il pubblico di casa, con la partita che va in archivio sul 4 a 1 per Houston, ora in vantaggio sulla serie. Fattore fondamentale i turni in battuta di un grande Josè Altuve.