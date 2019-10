NFL dove vedere in streaming San Francisco 49ers – Arizona Cardinals di stanotte

La Week 9 della NFL si apre nella notte di Halloween con la partita del Thursday Night tra San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Il match prenderà il via all’1:20 italiana del 1 novembre, e vede di fronte due squadre con motivazioni diverse, ma comunque tali da poter regalare una sfida emozionante.

NFL, San Francisco 49ers – Arizona Cardinals: presentazione del match

Quella di stanotte sarà una resa di conti tutta interna alla National Football Conference West, division estremamente competitiva e primeggiata proprio dai San Francisco 49ers. La squadra della Baia è l’unica, assieme ai New England Patriots, a non aver ancora subito una sconfitta, vantando un record di 7-0. L’ultima delle sette vittorie consecutive dei 49ers è arrivata domenica contro i Carolina Panthers, con il risultato di 51 a 13.

Gli Arizona Cardinals invece, nonostante un record non disastroso (3-4), sono fanalino di coda della West Division, e si giocano le ultime possibilità di rientrare nel gioco delle potenziali wild card per la postseason. In ogni caso i Cardinals potranno continuare a godersi le prestazioni del quarterback Kyler Murray, prima scelta al draft 2019 e vincitore dell’Heisman Trophy 2018 come miglior giocatore di football a livello universitario.

NFL dove vedere in streaming San Francisco 49ers – Arizona Cardinals

La partita sarà visibile in streaming a partire dall’1:20 italiana del 1 novembre su DAZN, previa la sottoscrizione del relativo account che consente anche la visione del match su SKY Q. In alternativa il match sarà trasmesso sul servizio streaming ufficiale della lega NFL Game Pass, e sulla piattaforma Amazon Prime Video.