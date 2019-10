Olimpia Milano-Alma Trieste : dove vederla in streaming e in diretta TV

Oggi 6 ottobre, alle 12:00 si giocherà Olimpia Milano-Alma Trieste , valevole per la terza giornata di Serie A. Questa gara sarebbe dovuta giocarsi ieri sera ma, in seguito alle continue precipitazioni avutesi a Trieste, l’impianto elettrico dell’Allianz Dome si è danneggiato. E’ stato dunque trovato un accordo tra la Lega Basket e le due società, cioè di giocare la partita oggi a campo invertito, al PalaLido di Milano. Entrambe le squadre non arrivano da un momento brillante, visto che Trieste nell’ultima gara casalinga ha perso con 30 punti di scarto contro Varese. Stessa sorte è capitata all’Olimpia Milano di Coach Messina che ha perso sia in casa contro la Leonessa Brescia che l’esordio in Eurolega contro il Bayern Monaco. Per i ragazzi di Dalmasson la partita di oggi si prospetta abbastanza proibitiva, ma non è escluso il fatto che si darà spettacolo sul parquet! Inoltre oggi è previsto l’esordio in Italia del fuoriclasse Luis Scola, andato ad aggregarsi all’Olimpia lo scorso week-end.

Nel frattempo, nei posticipi di ieri, l’Happycasa Brindisi ha battuto la Leonessa Brescia e la Dinamo Sassari ha espugnato il PalaTrento con una tripla allo scadere di Curtis Jerrels.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà seguire via streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player. Per quanto riguarda la diretta TV invece non è prevista alcuna copertura.