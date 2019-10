Ratiopharm Ulm – Virtus Bologna : dove vedere il match in diretta TV e streaming

Oggi 2 Ottobre, alle 19:30, la Virtus Bologna sarà impegnata nel primo match stagionale di Eurocup in casa dei tedeschi del Ratiopharm Ulm. L’anno scorso la squadra emiliana vinse la FIBA Champions League e, con i vari rinforzi apportati con l’ultimo mercato, può pensare a far bene anche in Eurocup. In campionato ha iniziato col piede giusto, vincendo sia contro la Virtus Roma che contro l’OriOra Pistoia. Per quanto riguarda la Ratiopharm Ulm, anche loro sono a punteggio pieno nel loro campionato vincendo la prima giornata contro i Rasta Vechta. La partita di stasera alla Ratiopharm Arena si prospetta in favore della Virtus, che sulla carta sembra essere la più forte. Basti pensare ai disponibili di Coach Djordjevic, quali Stefan Markovic, David Cournooh, Frank Gaines e Kyle Weems.

Ieri sera Venezia e Trento hanno fatto il loro esordio in Eurocup, perdendo entrambe rispettivamente contro il Partizan Belgrado e il Galatasaray. Questa sera tocca quindi alle altre due italiane impegnate nella competizione, vale a dire la stessa Virtus Bologna e la Leonessa Brescia che sfiderà il Club Joventut De Badalona.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà seguire via streaming attraverso l’abbonamento di Eurosport Player. Per quanto riguarda la diretta TV, non è prevista alcuna copertura.