Un emendamento prevede l’ incentivo per tutte le società che “stipulano contratti con le atlete di lavoro sportivo, calcio, basket, pallavolo e rugby”. È un passo avanti nel panorama sportivo nazionale e internazionale femminile. Come appassionata di sport mi rende felice questa notizia. Tante sono le atlete azzurre che meritano questo riconoscimento. La nazionale di pallavolo e di basket femminile in molte competizioni hanno portato in alto la bandiera italiana. Nel trascorso campionato mondiale di calcio femminile 2019 le ragazze hanno dimostrato di non essere da meno delle professioniste estere, che possono dedicarsi esclusivamente all’attività agonistica raggiungendo la fase finale. Sarebbe opportuno ampliare questa legge a tutte le attività sportive che vedono protagoniste le donne, in modo che le nostre atlete possano alzare il loro livello di preparazione psico fisica tale da potere raggiungere e magari superare il valore delle loro colleghe straniere, cogliendo successi prestigiosi in campo internazionale. Questo è un passo in avanti che fa ben sperare per il futuro dello sport femminile italiano.