Un’esaltante Week 12 di regular season si chiude con un altro scontro ai vertici della NFL. Questa notte infatti a partire dalle ore 2:15, si sfideranno Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, una squadra al comando della propria division e l’altra in piena corsa per un posto da wild card. Chi la spunterà?

NFL Baltimore Ravens – Los Angeles Rams: presentazione del match

I Los Angeles Rams padroni di casa nonchè finalisti dell’ultimo Super Bowl, arrivano dalla vittoria di domenica scorsa contro i Chicago Bears, risultato che li ha portati al record positivo di 6-4. Record buono ma per ora non sufficiente però a portarli di nuovo alla postseason, dato che la NFC West Division è forse la più competitiva quest’anno con San Francisco 49ers e Seattle Seahawks a guidarla.

I Baltimore Ravens invece primeggiano ampiamente nella AFC North Division dall’alto dell’invidiabile record di 8-2. Novembre è stato un mese di soddisfazioni per la squadra di coach Harbaugh, reduce da due vittorie contro Cincinnati Bengals e Houston Texans.

NFL Baltimore Ravens – Los Angeles Rams: dove vedere in streaming la partita

La partita ha il kick off programmato per le ore 2:15 di stanotte, con diretta del match disponibile su DAZN o Sky Q (sempre per gli utenti DAZN). In alternativa c’è lo streaming ufficiale del servizio NFL Game Pass.