La week 9 della stagione regolare NFL si chiude con l’appuntamento del Monday Night, che questa settimana mette di fronte Dallas Cowboys e New York Giants. La sfida prenderà il via alle 2:15 della notte italiana tra 4 e 5 novembre, e vede due squadre con ambizioni ormai diverse a questo punto della stagione.

NFL, Dallas Cowboys – New York Giants: il pre gara

La partita del lunedì notte è questa settimana un regolamento di conti tutto interno alla NFC East Division, che i Dallas Cowboys guidano con il record di (4-3). Per i texani è però fondamentale trovare una vittoria che le permettere di tenere a distanza Philadelphia, ormai alle calcagna di Dallas dopo la vittoria di domenica contro i Bears.

I New York Giants (2-6) sono quarti nella division e difficilmente possono nutrire ambizioni playoff per quest’anno. Difficile però immaginare che non venderanno cara la pelle, in primo luogo perchè la partita si disputerà tra le mura amiche del MetLife Stadium, ma soprattutto per la storica rivalità che ha caratterizzato la storia delle due franchigie.

NFL dove vedere in streaming Dallas Cowboys – New York Giants il 5 novembre

Il kick off della partita tra Dallas Cowboys e New York Giants è previsto per le 2:15 italiane della notte tra il 4 e il 5 novembre. Lo streaming sarò disponibile su DAZN e sulla piattaforma Sky Q (previo possesso di un account DAZN). In alternativa il match sarà visibile sul servizio on demand NFL Game Pass.