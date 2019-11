La decima settimana della regular season NFL prende il via con la sfida del Thursday Night tra Los Angeles Chargers e Oakland Raiders. La partita prenderà il via nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre, a partire dalle 2:20.

NFL, Los Angeles Chargers – Oakland Raiders: presentazione del match

Quella di giovedì notte è una partita che molto potrebbe dire sugli equilibri interni alla AFC West Division, dove entrambi i team lottano per un posto da wild card ma avendo per il momento un record negativo.

I Los Angeles Chargers (3-5) arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo le ultime due vittorie, nei confronti di Chicago e Green Bay, quest’ultimi alla prima sconfitta stagionale.

Gli Oakland Raiders (3-4) arrivano pure da una vittoria, ma devono assolutamente evitare una sconfitta che li vedrebbe sorpassati in classifica proprio dai Chargers, oltre a pregiudicare la corsa alla postseason. I losangelini sono pronti a dare battaglia nella difficile trasferta al County Coliseum di Oakland.

NFL streaming, dove vedere Los Angeles Chargers – Oakland Raiders l’8 novembre

Il kick off è previsto per le 2:20 di venerdì 8 novembre, con la partita disponibile su DAZN oppure su Sky Q (per i possessori di un account DAZN). Come ogni match del Thursday Night anche questo sarà inoltre visibile su Amazon Prime Video, oltre che sul servizio streaming NFL Game Pass.