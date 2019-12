Houston Rockets-Denver Nuggets : dove vedere la partita in streaming e diretta TV

Questa notte, la prima dell’anno, dopo aver festeggiato con amici e parenti l’inizio del nuovo anno e decennio, alle 01:00 si potrà godere dello spettacolo dell’NBA con la scoppiettante sfida tra Houston Rockets e Denver Nuggets (lì a Houston, nel Texas, non sarà ancora scoccata la mezzanotte). Attualmente entrambe le squadre sono nella Top 4 dell’agguerrita Western Conference: Denver seconda dietro solo ai Los Angeles Lakers, Houston quarta dietro all’altra sponda di LA (Clippers). La squadra di Nikola Jokic arriva da due vittorie di fila contro Memphis e Sacramento, mentre la Houston di James Harden nell’ultima partita è stata superata dai New Orleans Pelicans. Proprio James Harden, per la partita di questa notte, è in dubbio visto l’infortunio a un dito del piede incassato nell’ultimo match. In dubbio anche il centro svizzero Clint Capela e indisponibili Gerald Green e Nene. Per quanto riguarda invece la squadra del Colorado è fuori dai giochi Paul Millsap per l’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fermo ai box da qualche mese.

Dove vedere la partita?

La partita Houston Rockets-Denver Nuggets sarà visibile a partire dalle ore 01:00 su Sky Sport Uno HD (canale 201 di Sky) e Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky). Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà visibile su Sky Go, sintonizzandosi appunto o su Sky Sport Uno HD o su Sky Sport NBA HD. La partita si potrà vedere anche in replica alle ore 14, 17 e 22 dell’1 Gennaio su Sky Sport NBA. Il commento sarà offerto da Alessandro Mamoli e Marco Crespi.