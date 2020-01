Oggi alle ore 14.30 alla Duna Arena di Budapest scenderanno in vasca Italia-Georgia per il match della terza giornata del gruppo D dei campionati europei di pallanuoto maschile.

Italia-Georgia, presentazione del match

Gli azzurri del ct Sandro Campagna sono ad un passo dal primo posto del raggruppamento (basterà anche pareggiare) dopo le due vittorie contro Grecia e Francia rispettivamente per 10-6 e 10-7 dove la formazione italiana ha giocato a sprazzi e soprattutto contro i transalpini ha sofferto un pò più del previsto. L’eventuale primo posto darebbe all’Italia la possibilità di accedere direttamente ai quarti di finale dove mercoledì 22 gennaio alle ore 16 incontrerebbe la vincente tra la seconda classificata del gruppo A e la terza di quello C.

Dunque occasione propizia quella odierna che gli azzurri non dovrebbe farsi sfuggire contro una squadra, quella georgiana, che all’esordio aveva battuto la Francia per 9-7 per poi finire perdere nettamente contro gli ellenici per 17-10. Anche con una sconfitta odierna il terzo posto dovrebbe essere suo a meno che di una vittoria improbabile dei francesi contro i greci; la formazione allenata del ct Revaz Chomakhidze lunedì (ore 16) molto probabilmente incontrerà negli ottavi di finale la Russia. L’obiettivo dei caucasici è di migliorare il 13° posto ottenuto nell’ultima edizione disputata nel 2018 a Barcellona.

L’ultimo precedente tra le due nazionali è stato giocato lo scorso 17 dicembre quando gli azzurri si sono imposti facilmente per 12-3 in un incontro di World League.

Italia-Georgia, diretta tv e streaming

L’incontro Italia-Georgia (inizio ore 14.30) valido per la terza giornata del gruppo D, sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 14.20: la telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e con il commento tecnico dell’ex giocatore Francesco Postiglione, mentre a bordo vasca sarà presente Arianna Secondini.

Ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming (gratuito) su RaiPlay, tramite pc, smartphone e tablet.