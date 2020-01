Lakers-Cleveland Cavaliers diretta tv e streaming, dove vedere NBA lunedì 13 gennaio

La stagione trionfante dei Los Angeles Lakers di LeBron James prosegue in maniera spedita. I californiani di L.A. sono al primo posto nella West Conference con 31 vittorie e 7 sconfitte. Uno score importante per una squadra che è praticamente rinata e che si sta godendo un super LeBron James. King James ha disputato due gare esemplari contro New York Knicks e Dallas Mavericks. La perfomance contro la squadra di Doncic è stata devastante da parte del 23 classe 1984: 35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist. Giocatore totalmente rinato dopo il non brillante esordio con la maglia dei Lakers lo scorso anno.

La nota stonata per i losangelini, è l’infortunio alla schiena accorso a Anthony Davis contro i New York Knicks allo Staples Center. Il cestista classe 1994 è precipitato a terra dopo un’azione di gioco, uscendo dal campo solamente con l’aiuto dello staff tecnico. Il suo recupero pare procedere bene, dato che trattasi solamente di una contusione, ma a tenere banco è la sua situazione contrattuale con i Lakers. Infatti è ancora incerta la presenza di Davis nella squadra californiana nella prossima stagione. Ora James & co. affronteranno i Cleveland Cavaliers, squadra che milita nei bassi fondi della East Conference. I Cavaliers dopo l’addio di James anni fa, non si sono più ripresi, non riuscendo a tornare competitivi per la vittoria in NBA. Il match inizierà alle 04:30 italiane, lunedì 13 gennaio.

Lakers-Cleveland Cavaliers streaming e diretta tv, dove vedere NBA 13 gennaio

Il match di NBA, Lakers-Cleveland Cavaliers, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canale Sky Sport NBA a partire dalle 04:30 italiane. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!