Programmazione Dazn dal 10 al 13 gennaio: tutti i campionati trasmessi nel weekend

Programmazione Dazn dal 10 al 13 gennaio 2020: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Ventitreesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione ventuno settimane fa con le prime partite live. Questo weekend spazio solo al campionato di Serie A TIM ( il campionato di B è fermo per la pausa natalizia in quanto hanno giocato anche nel giorno di Santo Stefano) l’ ultimo a partire in Europa: anche quest’anno grande protagonista dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, EFL Championship, NFL, snooker, rugby, la Liga Endesa e la Serie A di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Diciannovesima giornata di Serie A TIM, il campionato di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Scopri la programmazione Dazn Serie A. Weekend di Serie A TIM che si aprirà sabato sera con il Saturday Night del Meazza tra Inter e Atalanta: la squadra di Conte, dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli ospita tra le mura amiche la corazzata bergamasca, che nell’ultimo turno ha stravinto sul Parma per 5-0. Domenica doppio appuntamento: alle 12.30 sfida salvezza alla Dacia Arena tra l’Udinese di Gotti, reduce dalla vittoria in casa del Lecce e il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Genova, con annesse polemiche; alle ore 15, infine, allo stadio Marassi match tra due squadre che stanno attraversando un brutto momento in classifica: la Sampdoria di Ranieri ospita il Brescia di Corini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Palinsesto DAZN: le dirette del 10-11-12-13 gennaio 2020

DIRETTE DAZN VENERDÌ 10 GENNAIO 2020



Oberhof – Sprint maschile (IBU World Cup): ore 14.20

Rennes – Marsiglia (Ligue 1): ore 20.45

DIRETTE DAZN SABATO 11 GENNAIO 2020



Adelboden – Slalom gigante maschile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 10.20

Altenmarkt – Discesa femminile (FIS Alpine Ski World Cup): ore 11.30

Oberhof – Staffetta femminile (IBU World Cup): ore 11.40

Adelboden – Slalom gigante maschile, 2° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 13.15

Brentford – QPR (EFL Championship): ore 13.30

Dresda – Sprint tecnica libera maschile e femminile (FIS World Cup): ore 14.00

Oberhof – Staffetta maschile (IBU World Cup): ore 14.30

Bordeaux – Lione (Ligue 1): ore 17.30

Font Romeu – Slopestyle (FIS Freestyle Skiing World Cup): ore 20.00

Metz – Strasburgo (Ligue 1): ore 20.00

Inter – Atalanta (Serie A TIM): ore 20.45

Minnesota Wikings – San Francisco 49ers (NFL): ore 22.35

DIRETTE DAZN DOMENICA 12 GENNAIO 2020



Tennessee Titans – Baltimore Ravens (NFL): ore 02.15

Altenmarkt – Combinata alpina femminile (FIS Alpine Ski World Cup): ore 09.00

Adelboden – Slalom maschile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 10.30

Udinese – Sassuolo (Serie A TIM): ore 12.30

Movistar Estudiantes – Real Madrid (Liga Endesa): ore 12.30

Oberhof – Partenza in linea femminile (IBU World Cup): ore 12.35

Adelboden – Slalom maschile, 2° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 13.30

Northampton Saints – Benetton Rugby (Heineken Champions Cup): ore 14.00

Dafabet Masters – 1° giornata (World Snooker): ore 14.00

Oberhof – Partenza in linea maschile (IBU World Cup): ore 14.30

Sampdoria – Brescia (Serie A TIM): ore 15.00

St. Etienne – Lille (Ligue 1): ore 15.00

Digione – Lione (Ligue 1): ore 17.00

Valencia Basket Club – Club Joventut Badalona (Liga Endesa): ore 17.00

PSG – Monaco (Ligue 1): ore 21.00

Houston Texans – Kansas City Chiefs (NFL): ore 21.05

DIRETTE DAZN LUNEDI’ 13 GENNAIO 2020