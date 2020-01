Quando tornerà Zion Williamson?

Il mondo osserva da mesi come i New Orleans Pelicans trattino con le pinze il loro gioiello Zion Williamson, prima scelta dello scorso draft e giovane sulla bocca dell’intero universo cestistico. La dirigenza della squadra della Louisiana proclamò infatti out il talento di Duke nella Summer League 2019, sol perchè aveva un leggero fastidio al ginocchio. A seguire, durante la penultima gara della scorsa preseason NBA, subì un infortunio più pesante che l’ha tenuto fermo fino ad ora. Nei momenti successivi all’accaduto si vociferava che i tempi di recupero si aggirassero alle 6-8 settimane ma, dopo 3 mesi, Zion deve ancora debuttare in NBA.

Secondo alcune testate giornalistiche americane i Pelicans avrebbero deciso di far presentare all’NBA Williamson nel mese di Gennaio. La data non è stata ancora decisa ma si ipotizza che, in modo da avere un maggior impatto mediatico, ciò succederà in una delle 5 partite in diretta nazionale dei Pelicans a Gennaio. La prima sarà venerdì prossimo contro i Lakers, poi il 10 Gennaio contro i Knicks, il 18 Gennaio contro i Clippers, il 20 gennaio contro i Memphis Grizzlies e il 36 Gennaio contro i Boston Celtics. La squadra della Louisiana ha forte bisogno del suo aiuto, visto il suo record attuale in classifica (11 vittorie e 26 sconfitte).