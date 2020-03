Biathlon, Dorothea Wierer 24^. Vince Denise Herrmann

Dorothea Wierer 24^ nello sprint di Nove Mesto: si riapre il discorso nella classifica di specialità?

Non una giornata positiva per Dorothea Wierer nello sprint da 7,5 km, prima gara della tappa di Nove Mesto in Repubblica Ceca. La biathleta trentina, partita con il pettorale numero 19, paga tre errori nelle due serie al poligono (70% di realizzazione contro una media che rasenta l’84%). La gara è stata sicuramente influenzata da condizioni di vento poco favorevoli che hanno influito sule prestazioni di atlete di punta tra le quali la diretta inseguitrice dell’italiana in classifica generale, Annah Oeberg, che si piazza sesta facendo segnare due errori dalle postazioni di tiro. Nella gaea che era stata di Marte Olsbu (oggi assente per inlfuenza), si impone la tedesca Denise Herrmann che, partita col pettorale numero 3, sfrutta le condizioni atmosferiche più clementi e chiude con uno strepitoso 18.51 (- 1, 48.3) da Dorothea. Seconda e terza piazza sono appannaggio della francese Bascond e della ceca Davidova. E’ il peggior risultato della Wierer sia in stagione che, in particolar modo, nello sprint dove, finora, erano arrivati tre podi con due vittorie all’attivo. Questo risultato rischia di riaprire la lotta per la conquista della coppa di specialità: la Herrmann si porta a casa 60 punti, balzando al secondo posto, a 29 lunghezze dalla Wierer che si attesta ora a 283.

Si rifnno sotto la Oeberg (651) e la Echkoff (647) in ottica classifica generale. La Wierer dovrà infatti scartare 30 punti in classifica e scende a quota 703.

Le altre italiane

Tra le altre italiane in gara, la migliore è Elisa Vitozzi (pettorale 32), che finisce settima con due errori dal poligono. La biathleta veneta ottiene il quarto miglior risultato stagionale, e conferma un buon rendimento nello sprint dopo il sesto posto ottenuto ad Anterselva. La Sanfilippo e la Carrara chiudono invece fuori dalla zona punti, piazzandosi rispettivamente 59^ e 84^.