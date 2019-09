Atletica Leggera, finale Diamond League Bruxelles: programma completo delle gare, diretta tv e streaming 6 settembre

Venerdì 6 settembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles (Belgio) andrà in scena la seconda finale della Diamond League 2019 che metterà in palio altri sedici trofei, dopo quelli della scorsa settimana a Zurigo. Ci sarà ovviamente una grande cast di atleti che battaglieranno per la vittoria finale.

Diamond League Bruxelles, presentazione del meeting

Tutte le gare si svolgeranno venerdì ad eccezione del lancio del peso in programma oggi pomeriggio (ore 17.10) con il terzetto Darlan Romani, Tomas Walsh e Ryan Crouser che presumibilmente lotteranno per il primo posto. Tra le specialità maschili principali sicuramente menzione per i 200 metri con lo statunitense Noah Lyles dominatore della stagione che parte con i favori del pronostico, attenzione allo specialista canadese Andre De Grasse ma anche al turco Ramil Guliyev. Nel salto triplo sfida all’ultimo centimetro tra gli americani Christian Taylor e Will Claye, mentre nel lancio del disco partono in pole position per la vittoria finale il giamaicano Fedrick Dacres e lo svedese Daniel Stahl. Nei 400 metri in pista sei americani (Fred Kerley il favorito) e due giamaicani a contendersi il titolo. Infine nei 1500 metri il keniota Timothy Cheruiyot e l’ugandese Ronald Musagala partono favoriti, con i fratelli Ingebrigtsen possibili outsiders, insieme al polacco Marcin Lewandowski.

Nella gare femminili interessante come sempre i 100 metri che si decideranno sicuramente all’ultimo metro con le fortissime Dina Asher-Smith, Shelley-Ann Fraser-Pryce e Marie-Josee Ta Lou che lotteranno per la vittoria, nel salto in alto con la favoritissima russa Marija Lasitskene è presente anche l’azzurra Elena Vallortigara. Nel salto in lungo a giocarsi il titolo la tedesca Malaika Mihambo, la colombiana Caterina Ibarguen e l’americana Brittney Reese; infine nei 5000 metri favorita numero uno l’olandese Sifan Hassan, ma le keniote Beatrice Chepkoech, Hellen Obiri e Agnes Jebet Tirop potrebbero metterle i bastoni tra le ruote.

Diamond League Bruxelles, le gare in programma

Giovedì 5 settembre

17.10: Lancio del peso maschile

Venerdì 6 settembre

18.23: Lancio del disco femminile

19.02: Salto in lungo femminile

19.24: Salto con l’asta femminile

19.45: Salto in alto femminile

20.03: 400 metri maschili

20.12: 100 metri femminili

20.18: Lancio disco maschile

20.20: 3000 siepi maschili

20.37: 200 metri maschili

20.45: 5000 metri femminili

20.46: Salto triplo maschile

21.11: 110 metri ostacoli maschili

21.18: 1500 metri maschili

21.33: 100 metri ostacoli femminili

21.41: 800 metri femminili

Diamond League Bruxelles, diretta tv e streaming

La finale della Diamond League di Bruxelles sarà visibile su Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) a partire dalle ore 20, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini. Per gli abbonati di Sky, il meeting belga sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.