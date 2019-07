La nuova era texana per Russell Westbrook

Dopo la trade tra Houston e Oklahoma che ha portato Westbrook in Texas in cambio di Paul e due prime scelte protette (del 2024 e 2026 entrambe protette 1-4) e due scambi di scelte (del 2021 e del 2025),l’ex stella dei Thunder si è presentata ai media.

Dopo aver vestito per ben 11 anni la canotta dei Thunder,Westbrook è pronto ad affrontare una nuova sfida visto che non rientrava più nei piani della dirigenza Okc,che sta mirando ad un progetto di rebuilding.

Nella sua conferenza stampa di presentazione ai Rockets,il playmaker ha dichiarato di avere le idee fin da subito chiare e precise:”Abbiamo un team magnifico, un ottimo front office e un ottimo coaching staff, è una grande opportunità di portare un titolo Nba a Houston, di fare grandi cose e di divertirci”. Qui Westbrook mostra tutta la sua voglia nel raggiungimento della conquista dell’anello Nba.

Successivamente parlando del sistema di gioco Houston dice:”All’inizio dovrò conoscere bene tutti, e loro dovranno conoscere me, ma non è niente che mi preoccupa. Non vedo l’ora di giocare nel nostro sistema, di aiutare a rimbalzo, di guidare il contropiede, di attaccare con tutti i tiratori pronti a ricevere lo scarico”.

infine,parlando dei possibili contrasti che potrebbero venirsi a creare con Harden afferma di poter aiutare il suo team a vincere anche senza toccare la palla(vista la quantità di isolamenti che prende Harden in partita),di sacrificarsi per raggiungere l’obiettivo comune,ossia il titolo Nba.

Anche coach Mike D’Antoni segue la linea di pensiero del nuovo arrivo ritenendo che l’arrivo di Westbrook porti Houston ad essere i favoriti ad Ovest.