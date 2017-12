George Weah, 51 anni, ex attaccante del Milan, ha vinto le elezioni presidenziali del suo paese d’origine passando da leggenda del calcio a presidente della Liberia.

Al termine del lungo ballottaggio, che lo ha visto contrapposto al 73enne Joseph Boakai, Weah, è il nuovo presidente di un paese dilaniato da due lunghi conflitti civili tra il 1989 e il 2003 e, ancora oggi, uno dei paesi più poveri e instabili dell’Africa occidentale.

Unico pallone d’oro africano e vincitore del FIFA World Player nel 1995, George Weah era stato battuto alle scorse elezioni del 2005 dalla presidentessa uscente Ellen Johnson-Sirleaf, prima donna a capo di uno stato africano e premio Nobel per la pace nel 2011.

Weah, che fino ad oggi è stato senatore di opposizione della Coalition for Democratic Change, nell’ottobre scorso era stato il primo degli eletti nella tornata elettorale che doveva scegliere i due candidati alla presidenza non raggiungendo però il 50% dei voti, quorum necessario ad evitargli il ballottaggio.

Alle urne si sono recati più di 2 milioni di elettori e la vittoria di George Weah, uno dei migliori attaccanti degli anni ’90, è considerata ufficiale in quanto la Commissione elettorale della Liberia ha due settimane di tempo per rendere noto il risultato finale delle elezioni,