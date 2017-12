Tim Cup: Lazio-Fiorentina 1-0. Le pagelle. Lulic, gol e tanta sostanza. Viola spuntati

Basta un tempo da grande squadra ai biancocelesti di Inzaghi per guadagnarsi la semifinale della Tim Cup. Brilla Lulic che segna e regala una prestazione da capitano vero. Infortunio per Caicedo. La Fiorentina crea davvero troppo poco per mettere in difficoltà la Lazio.



PAGELLE LAZIO

Strakosha 7: un solo intervento. Quello decisivo sul destro a giro di Chiesa

Bastos 6: fa muro e controlla bene il numero 25 viola. Partita senza grosse sbavature.

De Vrij 6,5: la solita certezza nel mezzo della difesa laziale. Invalicabile.

Radu 7: un leone. Dalle sue parti non passa nessuno. Una certezza sul fianco sinistro della retroguardia di Inzaghi.

Basta 6: spinge quando può, ma più che altro si occupa di non creare spazi a possibili contropiede viola.

Parolo 6: periodo di leggero appannamento per il centrocampista biancoceleste, ma il suo apporto non manca mai.

Leiva 7: il solito baluardo in mezzo al campo. Fa il guardiano davanti a De Vrij e lo fa nel migliore dei modi

Milinkovic-Savic 5,5: impreciso, svogliato. Non la sua miglior partita.

Lulic 7,5; il migliore della Lazio e non solo per il gol realizzato. Non molla un pallone e gioca sempre in modo intelligente.

Felipe Anderson 6: piccolo passo indietro rispetto alle ultime gare. Qualche lampo però lo regala alla platea dell’Olimpico.

Caicedo 6: sfortunato. Un buon inizio, un gol fatto salvato sulla linea. Si arrende al secondo infortunio muscolare della sua stagione.

Lukaku 6: entra e fa il suo senza incidere più di tanto.

Luis Alberto sv: 4 minuti sono pochi per giudicarlo.

Immobile 6,5: non doveva giocare ed invece si rende molto utile e sfiora il gol nella ripresa.

All.Inzaghi. 6,5: concede poco alla viola. Ha una squadra forte e lo sa.

PAGELLE FIORENTINA

Dragowski 7: non può molto sul bel gol di Lulic, salva nel secondo tempo su Immobile.

Milenkovic 6,5: ha il suo bel da fare, ma fa una buona figura.

Astori 5,5: è il leader della difesa viola. Commette però qualche errore di troppo.

Vitor Hugo 5,5: non sempre perfetto un ruolo decisivo.

Gaspar 5,5: incontra Lulic in una delle sue giornate migliori. Pioli lo toglie nella ripresa.

Sanchez 6: dà sostanza al centrocampo viola e argina bene Milinkovic-Savic. Cala alla distanza.

Benassi 5: partita anonima e per questo l’allenatore viola lo mette fuori a metà gara.

Veretout 6,5: il migliore dei viola. Costruisce, contrasta sempre con grande sagacia.

Chiesa 6: primo tempo in letargo, si sveglia nella ripresa e sfiora il gol. Da lui ci aspetta sempre qualcosa in più.

Saponara 5: primo tempo assolutamente impalpabile.

Babacar 5,5: fa a sportellate con tutta la difesa laziale, ma non tira mai in porta.

Simeone 5,5: cerca di dare una mano al compagno di reparto, senza però combinare molto.

Eysseric 6: regala un po’ di inventiva alla manovra viola senza però riuscire ad incidere.

Gil Dias sv: Pioli gli regala qualche minuto.

All. Pioli 6: carica la squadra a dovere nella ripresa, ma nel primo tempo la sua ex squadra gli fa venire i brividi.

Arbitro Damato 6: partita senza sbavature.