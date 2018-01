Bundesliga, carne avariata al Borussia Dortmund:in 9 k.o.

Oggi il Borussia Dortmund è tornato in campo in Bundesliga dopo la sosta invernale e ha pareggiato la prima partita ufficiale dell’anno al Signal Iduna Park contro il Wolfsburg per 0-0. Risultato sicuramente non soddisfacente ma che permette ai gialloneri di assestarsi al quarto posto, in virtù delle sconfitte di Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. Tante le assenze quest’oggi: in primis Aubameyang, escluso dal match-come si apprende da un comunicato sul sito del Borussia Dortmund- per motivi disciplinari (o di mercato?). Ma altri calciatori erano assenti per un motivo decisamente singolare: una intossicazione alimentare. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, durante il ritiro a Marbella, in Spagna, dove il Borussia si trovava durante la sosta natalizia, diversi calciatori sarebbero stati vittima di una partita avariata di carne..di kebab. Ebbene sì, il famoso piatto orientale avrebbe causato l’intossicazione a 9 giocatori: i portieri Burki e Weidenfeller, insieme con Bartra, Toprak, Schurrle, Pulisic, Larsen, Sahin e Reimann. Il fatto si sarebbe verificato nell’ultimo giorno di ritiro e al ritorno in Germania i calciatori del Borussia Dortmund avrebbero accusato dei malori dovuti proprio al consumo del kebab. Peter Stoger, allenatore della squadra tedesca, ne aveva parlato alla stampa nella conferenza di presentazione della sfida al Wolfsburg, ma era rimasto fiducioso circa il recupero dei poveri malcapitati ma solo alcuni di loro alla fine risultavano in distinta per la partita odierna. Insomma, per il Borussia Dortmund è stato un inizio di 2018 un po’…indigesto!