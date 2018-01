Calciomercato, i difensori pagati a peso d’oro. Un italiano fuori dai primi 5

Il passaggio di Virgil VanDijk dal Suothampton al Liverpool per 78 milioni di euro ha infiammato il calciomercato invernale. La lista dei difensori strapagati è molto lunga, ecco la classifica dei primi dieci difensori più pagati nella storia del calcio.

Calciomercato, i difensori più pagati nella storia

Il ventiseienne difensore olandese, di origine surinamesi, è diventato di prepotenza il difensore più pagato nella storia del calcio. VanDijk in questa sessione di mercato è stato acquistato dal Liverpool per 78,80 milioni di euro con un contratto in scadenza a Giugno 2023.

L’olandese in classifica supera John Stones che nella passata stagione per 55,60 milioni di euro vestì la maglia del Manchester City arrivando dall’Everton. Sul gradino più basso del podio c’è David Luiz. Il brasiliano nella stagione 2014/2015 lasciò Londra e il Chelsea per approdare a Parigi e sposare il progetto PSG. Gli sceicchi, proprietari del club parigino, staccarono un assegno di 49,50 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

Ai piedi del podio c’è Rio Ferdinand. L’ex capitano della Nazionale Inglese, classe 1978, due anni fa ha appeso le scarpette al chiodo ma nella stagione 2002/2003 lasciò Leeds per andare alla corte di Alex Fergusson per 46 milioni di euro. Al quinto posto c’è di nuovo il Manchester City, il club inglese nel 2015 pagò 44,60 milioni di euro al Valencia per l’argentino Nicolas Otamendi.

Il primo italiano in classifica è Leonardo Bonucci. L’ex juventino nella scorsa sessione di calciomercato ha lasciato la Vecchia Signora ed è andato al Milan per 42 milioni di euro. Un trasferimento che ha suscitato clamore e delusione in casa bianconera ed entusiamo e felicità in casa rossonera.

Al settimo posto c’è uno dei difensori più forti del calcio contemporaneo, Thiago Silva. Il brasiliano nel 2012 lasciò il tanto amato Milan per il Paris Saint German. Al club parigino servirono 42 milioni di euro per vederlo giocare al Parco dei Principi.

Classe ed eleganza. Queste le principali caratteristiche di uno dei difensori più forti dei primi anni duemila, stiamo parlando di Liliam Thuram. Nella stagione 2001/2002, il terzino francese si trasferì dalla favola Parma alla Juventus per 41,50 milioni di euro.

Nono posto per Shkodran Mustafi, il difensore tedesco classe 1992 nel calciomercato estivo del 2016 approdò all’Arsenal per 41 milioni di euro.

Chiude la top ten Davinson Sanchez. Il ventunenne colombiano, nella sessione estive di calciomercato, è stato acquistato dal Tottenham per 40 milioni di euro. Difensore centrale molto forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Predilisce giocare sul centro-destra nella difesa a quattro. Sull’ex Ajax ci sono tante aspettative, viene reputato uno dei migliori Under21 a livello mondiale.

Calciomercato,Top Ten difensori più pagati:

1- Virgil Vandijk dal Suothampton al Liverpool per 78 milioni;

2- John Stones dall’Everton al Manchester City per 55,60 milioni di euro;

3- David Luiz dal Chelsea al PSG per 49,50 milioni di euro;

4- Rio Ferdinand dal Leeds al Manchester United per 46 milioni di euro;

5- Nicolas Otamendi dal Valencia al Manchester City per 44,60 milioni di euro;

6- Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro;

7- Thiago Silva dal Milan al PSG per 42 milioni di euro;

8-Liliam Thuram dal Parma alla Juventus per 41,50 milioni di euro;

9- Shkodran Mustafi dal Valencia all’Arsenal per 41 milioni di euro;

10-Davinson Sanchez dall’Ajax al Tottenham per 40 milioni di euro.