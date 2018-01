L’FCD risponde al Cerzeto. Lauropoli punito dall’ex De Flaminio

Rocca Imperiale ( CS ) – L’FCD dopo il passo falso di domenica scorsa riprende la marcia per la promozione.

Al campo ‘ A . Fortunato‘ arriva Lauropoli del neo acquisto Venneri Giuseppe ex di turno .

La partita sarà molto agguerrita sin dai primi minuti, purtroppo la squadra avversaria la metterà su questo piano, visto il tasso tecnico inferiore .

L’arbitro , il sig. Enzo Loris Federico della sezione di Rossano non riuscirà a sedare gli animi, difatti risulterà il peggiore dei 22 scesi in campo.

Ragazzo senza nervo, non ha il coraggio di estrarre i cartellini , sia per falli molto pericolosi, e sia per proteste e offese ingiuriose a lui indirizzate. Solo in un caso riuscirà ad estrarre un giallo, a farne le spese è Bellino Giuseppe in quel momento panchinaro.

La partita è stata molto spezzettata, l’attaccante di casa Golia ha subito innumerevoli falli, pochi quelli fischiati dal fischietto rossanese.

La prima vera azione da rete cade al 26′ del primo tempo, De Flaminio manda alto di testa.

Al 30′ il portiere avversario neutralizza un tiro dell’attaccante Golia.

Verso la fine del primo tempo i ragazzi di mister Cannataro partono in contropiede, ma il nr. 11 della squadra ospite già ammonito, si butta in scivolata fermando irregolarmente con un braccio la palla, clamorosamente l’arbitro non fischia ne la punizione, ma soprattutto non estrae il secondo giallo .

L’arbitro concede 4′ di recupero per il gioco spezzettato in parecchie occasioni, prima del fischio finale , Gaudiano si divora un goal già fatto.

Qui finisce un’ impalpabile primo tempo, noioso e soprattutto nervoso.

All’inizio della seconda frazione di gioco, De Flaminio ci riprova, ma senza esito.

La rete per la squadra di casa non vuole proprio arrivare, nuovamente gioco spezzettato per i troppi falli subiti dall’FCD.

Al 61′ Pirillo prende in pieno la traversa.

Il pallino del gioco resta nelle mani della compagine rocchese, Lauropoli metteva sempre dieci uomini dietro la linea del pallone, tutti rannicchiati in difesa, a proteggere l’area di rigore.

Al 73′ si scatena l’apoteosi in campo e sugli spalti, De Flaminio ex di turno , realizza la rete dei tre punti grazie anche alla papera del portiere avversario.

FCD Rocca Imperiale 1 Lauropoli 0. Passano solamente 2′ e Golia per una volta lasciato solo , parte in solitaria verso la porta avversaria, ma il tiro esce di un amen alla destra del portiere avversario. Ennesima rete divorata.

Lauropoli prova a pareggiare la partita, ma non con un gioco spumeggiante, ma con vari lanci da parte del portiere verso l’area di rigore rocchese.

Gli ospiti potrebbero pareggiare, Costa riceve una palla dai compagni ma sul piede sbagliato ( il destro), nel rinviare svirgola la palla mettendo in condizioni all’attaccante avversario di poter segnare, per fortuna la difesa è riuscita a neutralizzare l’azione .

Il sig. Enzo Loris Federico decreta 3′ di recupero, dove non succederà nulla.

Al fischio finale dell’arbitro , giocatori e tifosi in delirio: ” La capolista se ne va”.

Al rientro negli spogliatoi , c’è stata una mini caccia all’uomo da parte della squadra avversaria, addirittura veniva minacciato il presidente Santo da qualche giocatore avversario. Roba da matti.

FCD Rocca Imperiale:

Costa Roberto; Cataldi Giovanni, Sbordone Carmine, Gaudiano Fabio, De Flaminio Stefano; Achillea Carlo, Miraglia Luca, Vito Francesco, Golia Antonio; Cannataro Pietro, Pirillo Marcello.

All.: Cannataro Pietro

A disposizione:

Mauro Carmine; Pisilli Marco, Berardi Giuseppe, Bellino Giuseppe, Guerra Mattia, Berlingieri Silvio.

Lauropoli:

Rizzo Giovanni; De Luca Gianmarco, Zuccaro Francesco, Venneri Giuseppe, Miranda Lorenzo; Gioia Nicola, Miloudi Mourad, Marino Angelo, Iannicelli Antonio; Marzia Antonio, Ferrarro Francesco.

All.: Colautti Giovanni.

A disposizione:

Diodati Nicola; Pasquale Francesco, Braile Nicola.

Arbitro: sig. Enzo Loris Federico sez. Rossano. Voto 4

Marcatore:

28′ st De Flaminio ( FCD)