Mercato Serie C, Ufficiale: Lorenzo Longo passa dall’Akragas alla Fidelis Andria.

Se ne parlava da un pò di giorni, e oggi è ufficiale: la Fidelis Andria acquista a titolo definitivo il centrocampista alberobellese Lorenzo Longo dall’Akragas. La società siciliana non attraversa un buon momento, in quanto è ultima in classifica nel suo girone ed è distratta anche da quello che succede fuori dal campo. L’avvocato e socio del club Enzo Caponetto, infatti, è volato a Teheran, in Iran, per incontrare i potenziali acquirenti e discutere le sorti del club di Agrigento. Lorenzo Longo torna in Puglia dopo due anni giocati con la maglia dei “Giganti”, proprio adesso che era diventato beniamino dei tifosi agrigentini soprattutto dopo la rete decisiva siglata lo scorso anno contro il Melfi che valse la permanenza in C. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, il centrocampista classe 94 inizia a calpestare i campi di serie D con l’Ischia dove, nella stagione 2012/2013, si laurea campione d’Italia Serie D vincendo lo scudetto di categoria. Dopo l’esperienza in C2 con l’Ischia, prima di arrivare in Sicilia con l’Akragas, colleziona presenze importanti nel Matera, nella Paganese e infine nel Melfi. Il fantasista mancino è pronto a ripartire dalla Puglia, mettendo a disposizione della squadra andriese la sua esperienza (vanta oltre 100 presenze in Serie C ), la sua professionalità e umiltà che l’hanno sempre contraddistinto. Un rinforzo importante per la Fidelis Andria che punta alla salvezza in un campionato difficilissimo come quello della Serie C.

Lorenzo adesso è più vicino a casa, magari con l’amore e l’affetto della famiglia e gli amici, troverà ad Andria la sua consacrazione.