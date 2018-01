Paul Gascoigne autore di un gesto lodevole: dona denaro ad una bambina affetta da una grave malattia

Vi ricordate Paul Gascoigne? Genio e sregolatezza, uno dei talenti più straordinari, ma mai del tutto espressi del calcio europeo; in grado di finire sotto i riflettori tanto per le sue prodezze in campo, quanto per le baggianate commesse fuori dallo stesso. Ecco, Gascoigne (ex giocatore tra le altre di Newcastle, Tottenham e Lazio) dopo l’ultima apparizione nella scorsa estate in occasione di una partita benefica giocata con le vecchie glorie del Newcastle in occasione della quale ha anche segnato 1 gol, è tornato a far parlare di se, ma questa volta per un gesto davvero lodevole.

Nei giorni scorsi infatti, su Twitter, un papà aveva inserito un annuncio in cui chiedeva di essere aiutato economicamente affinché potesse acquistare un costoso macchinario che avrebbe permesso alla figlia, affetta da una grave malattia, di comunicare con i genitori, dal momento che il precedente era stato loro derubato. Il tweet, dunque, era stato inserito con la speranza che qualcuno potesse accoglierlo, certo; ma se lo sarebbe mai aspettato questo genitore che a farlo fosse un certo “Gazza“? Ebbene si, Gascoigne, venuto a conoscenza di questa storia, ha mostrato la parte migliore di se, decidendo di partecipare all’iniziativa crownfounding (finanziamento collettivo), donando 1000 pounds alla famiglia al fine di permettere loro di acquistare questo macchinario. Chapeau Gazza!