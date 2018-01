Premier League: Manchester City alle prese con gli infortuni ma David Silva torna a disposizione

Ottime notizie per Pep Guardiola che tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda la situazione degli indisponibili nel Manchester City. Il manager degli Sky Blues è autore finora di una stagione perfetta con la facile qualificazione agli ottavi di Champions e lo strapotere in campionato ma il 2017 non si è concluso nel migliore dei modi con gli infortuni di Gabriel Jesus e De Bruyne e la situazione personale da risolvere per David Silva. Le prime ore del 2018 sono state però molto positive per il manager spagnolo del City che ha avuto buone notizie sugli infortuni dell’attaccante brasiliano e del centrocampista belga e che può tornare a fare affidamento già da stasera su David Silva che è rientrato in gruppo.

Per Gabriel Jesus si tratta di un problema al legamento collaterale mediale che, per sua fortuna, non comporta il ricorso all’intervento chirurgico. Il brasiliano non rischia molto ma dovrà star fermo almeno un mese e l’obiettivo di Guardiola sarà quello di recuperarlo al meglio in vista dell’andata degli ottavi di Champions League in programma il 13 febbraio. Anche il problema fisico del belga De Bruyne non sembra molto grave visto che si tratta solo di una forte contusione ma di certo Guardiola gli farà saltare il prossimo impegno in campionato contro il Watford, quello di FA Cup contro il Burnley nel giorno dell’Epifania e l’andata di Carabao Cup contro il Bristol. L’obiettivo è quello di recuperarlo in vista della super sfida di Premier del 14 gennaio contro il Liverpool.

David Silva torna in gruppo: risolti i suoi problemi personali?

La situazione che inizialmente sembrava più preoccupante e che per fortuna pare essersi risolta per il meglio è quella legata a David Silva. Lo spagnolo, assente dai campi ormai da 15 giorni, si era allontanato dal gruppo dei Citizens per problemi personali. Nella giornata di lunedì Pep Guardiola aveva fatto intendere che l’assenza di Silva poteva durare a lungo senza indicare una data precisa per il rientro in campo del calciatore iberico. Ma nelle ultime ore la versione inglese del sito spagnolo Marca.com ha rivelato che il calciatore sarebbe già rientrato in Inghilterra mettendosi a disposizione di Guardiola già a partire dalla sfida di martedì sera contro il Watford.