Real Madrid, Zidane: “Qui si parla solamente male”

Per Zidane e il Real Madrid non sembrerebbe essere un periodo facile, poiché i 16 punti di vantaggio in Liga da parte del Barcellona e la stentata qualificazione ai quarti di finale di Coppa del Re contro il Numancia hanno creato diversi dubbi sulla solidità attuale dei Campioni d’Europa.

Tuttavia è risaputo che in un ambiente come quello del Real Madrid c’è molta pressione e i tifosi non concedono il minimo sbaglio nemmeno a Zinedine Zidane, che è riuscito a portare 2 Champions League nella capitale spagnola. L’allenatore dei blancos è apparso leggermente innervosito da questa situazione durante la conferenza stampa che anticipa il match contro il Villareal: “Non dobbiamo guardare o ascoltare quello che si dice. Ed è molto difficile perché del Real si parla solo male. Io non la vedo così, guardo agli aspetti positivi, al fatto che siamo in corsa su tutti i fronti. Non siamo messi così male come si dice, dobbiamo cercare energie positive e andare avanti”. A me la squadra è piaciuta nell’ultima gara. Sono stanco delle critiche ma capisco che è facile dire che va tutto male, anche se non è così. Parlare in modo negativo del Real fa vendere di più”.

Parole dure quelle di Zidane, che risulta essere convinto che la squadra in realtà è sempre competitiva come ogni anno. Solamente il tempo potrà dare ragione o torto al tecnico francese, che successivamente si è concentrato sull’attuale calciomercato, dove sembra che non ci siano particolari novità: “Non vedo qualcuno sul mercato che ci possa interessare”.