Coppa del Re, Barça – Valencia 1-0 ci pensa Suarez

Al Camp Nou, il Barcellona di Valverde ha battuto per 1-0 il Valencia di Marcelino nella semifinale di andata della Coppa del Re. Turnover moderato per le due squadre che non hanno rinunciato ai loro giocatori migliori, infatti, il Barcellona ha schierato un 4-4-2 con Leo Messi e Luis Suarez lasciando inizialmente in panchina il neo acquisto Coutinho. Marcelino, invece, si presenta con lo stesso modulo con le due punte Rodrigo e Vietto lasciando per tutta la partita in panchina l’ex attaccante juventino Simone Zaza. Un match a senso unico, con il Barcellona in pieno controllo del gioco e il Valencia mai in partita.

La squadra blaugrana sblocca l’incontro al 67′ grazie a un bel colpo di testa in tuffo di Luis Suarez imbeccato in area di rigore dal solito Leo Messi. Una vittoria importantissima anche in vista del match di ritorno al Mestalla tra una settimana.

TABELLINO DI BARCELLONA – VALENCIA:

Barcellona(4-4-2): Cillessen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Aleix Vidal (58‘ Coutinho), Rakitic (Paulinho), Busquets, Iniesta (Paco Alcacer); Messi, Suarez. All. Valverde

Valencia(4-4-2): Domenech; Gaya, Vezo, Gabriel Paulista, Montoya, Pereyra (46’Maksimovic), Coquelin, Parejo, Soler (76‘Torres), Vietto, Rodrigo (81‘Santi Mina). All. Marcelino

MARCATORE: 67′ Suarez

AMMONITI: 35′ Sergi Roberto (B), 40′ Pereira (V), 51′ Vietto (V), 53′ Soler (B)