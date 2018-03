FA Cup, il Tottenham affonda il Rochdale e vola ai quarti di finale

Termina 6 a 1 il replay degli ottavi di finale di FA Cup tra il Tottenham di Pochettino e il Rochdale. Gli Spurs spengono così i sogni del Rochdale, squadra che milita all’ultimo posto della League One inglese, che, nella partita di andata aveva compiuto un vero e proprio miracolo pareggiando 2-2 e costringendo i londinesi al replay. Pochettino, con qualche problema di formazione soprattutto nella fase difensiva, non ha invece problemi in attacco, dove lascia in panchina Dele Alli e il bomber Harry Kane, puntando su Fernando Llorente supportato dal trio Lamela, Lucas Moura e il coreano Son. Gli Spurs trovano subito il vantaggio al 23′ con il coreano Son, il quale 5 minuti dopo sbaglierà anche un calcio di rigore. Gli ospiti pareggiano i conti al 31′ con la rete di Humphrys, portando le squadre in parità alla fine del primo tempo. Ecco che si scatena l’ex juventino Fernando Llorente che sigla una tripletta al 47′, 53′ e 59′ stordendo il povero Rochdale, che, incapace di reagire, subisce la quinta rete da Son al 65′ e nei minuti di recupero il gol del definitivo 6 a 1 con il giovane inglese classe 97 Kyle Walker-Peters.

Il Tottenham si gode la vittoria e vola ai quarti di finale della FA Cup, dove incontrerà i gallesi dello Swansea, anche loro reduci dalla vittoria nel replay contro lo Sheffield Wednesday per due reti a zero.

TABELLINO TOTTENHAM – ROCHDALE

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Trippier, Foyth, Dier, Rose; Sissoko, Winks (62′ Dembélé); Lucas Moura (82′ Walker-Peters), Lamela, Son (67′ Dele Alli); Llorente. Allenatore: Pochettino

Rochdale (5-3-2): Lillis; Done, Delaney, McNulty, McGahey, Rafferty; Kitching (64′ Thompson), Camps, Cannon ( 76′ Adshead); Henderson, Humphrys (58′ Davies). Allenatore: Keith hill

Marcatori: 23′, 65′ Son (T), 31′ Humphrys (R), 47′, 53′, 59′ Llorente (T), 90’+4 Walters-Peters (T)

FA CUP, il quadro completo dei quarti di finale:

Swansea – Tottenham, Manchester United – Brighton, Leicester – Chelsea, Wigan – Southampton.