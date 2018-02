Liga, risultati 22.a giornata: altro flop Real, il Barça viene fermato dall’Espanyol e l’Atletico ne approfitta

Con lo scontro di questa sera tra Las Palmas e Malaga, vinto daI Canarios per 1-0 grazie al gol di Halilovic si è chiusa la ventiduesima giornata di Liga che ha regalato nuove emozioni sia dentro che fuori dal campo, con il ritorno di Yeray Alvarez in campo con il suo Athletic contro il Girona (gara vinta 2-0 dai catalani) dopo aver sconfitto ancora il tumore ai testicoli e con Berizzo, ex allenatore del Siviglia, che è completamente guarito dal tumore alla prostata e non avrà bisogno di altre cure speciali. Come la passata settimana, non ci sono state vittorie da parte delle squadre che hanno giocato in trasferta

Partiamo proprio dalla squadra andalusa che è incappata in un tonfo senza precedenti, andando a perdere 5-1 sul campo dell’Eibar ed ora si ritrova in baschi a -1. La squadra di Montella deve ringraziare il Deportivo Alavés che ha battuto il Celta Vigo 2-1, altrimenti si sarebbe ritrovata al settimo posto ed il prossimo turno si prospetta una gara non facile contro la rivelazione Girona. La squadra basca, invece, ha superato proprio i galiziani e continua a sognare l’Europa, con Orellana gran protagonista della sfida con una doppietta, mentre le altre reti sono stati siglate da Kike, Arbilla e Ramis. L’altra sorpresa del sabato calcistico è arrivata da Valencia, dove il Real Madrid si è fatto fermare sul 2-2 anche dal Levante che, prima della vittoria dell’Alavés, si trovava al quintultimo posto. Il 2-2 finale è stato segnato nientemeno che da Pazzini, al debutto con la squadra valenciana dopo aver lasciato il Verona e l’italiano ha reso vana la rete di Isco a dieci dal termine per il momentaneo 2-1.

Niente da fare nemmeno per il Barcellona che impatta 1-1 nel derby contro l’Espanyol, evitando di portarsi a +21 sul Real che trova quantomeno questa piccola consolazione. Come in coppa, a passare in vantaggio sono stati i pericos grazie a Gerard Moreno a metà ripresa, ma stavolta il Barcellona ha avuto più tempo per reagire ed è riuscito ad agguantare il pareggio nei minuti finali grazie a Piqué che ha poi esultato in modo polemico zittendo i tifosi avversari, rei di avere insultato la sua famiglia, come affermato dallo stesso difensore a fine gara. Ad approfittare del pareggio del Barcellona è l’Atletico Madrid che ha battuto 1-0 il Valencia nella partita di punta di questa ventiduesima giornata grazie alla rete di Correa al 59′. Grazie al successo ottenuto, i colchoneros rosicchiano due punti ai blaugrana, portandosi a -9, distanza comunque difficile da colmare, visto che il Barça non ha perso nemmeno una partita quest’anno. Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati della ventiduesima giornata

Venerdì 2 Febbraio

Real Sociedad 5-0 Deportivo La Coruna

Sabato 3 Febbraio

SD Eibar 5-1 Siviglia FC

Real Betis 2-1 Villarreal CF

Deportivo Alavés 2-1 RC Celta

Levante UD 2-2 Real Madrid

Domenica 4 Febbraio

Getafe CF 0-0 CD Leganés

RCD Espanyol 1-1 FC Barcellona

Girona FC 2-0 Athletic Club

Atletico Madrid 1-0 Valencia CF

Lunedì 5 Febbraio

UD Las Palmas 1-0 Malaga CF

Classifica: Barcellona 58, Atletico Madrid 49, Valencia 40, Real Madrid 39, Villarreal 37, Siviglia 33, Eibar 32, Celta Vigo 31, Girona 31, Betis 30, Getafe 29, Leganés 29, Athletic Club 27, Real Sociedad 26, Espanyol 25, Deportivo Alavés 22, Levante 20, Deportivo La Coruna 17, Las Palmas 17, Malaga 13