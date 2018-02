Serie A: Genoa-Inter 2-0, la Roma é terza in classifica

Con l’ormai sfida a due per lo scudetto, tra Napoli e Juventus, tutti gli occhi sono puntati sulla corsa alla Champions League. Sfida vincente che vede contendersi in particolare il terzo posto tra Roma, Inter e Lazio.

La Roma di Di Francesco con il successo sull’ Udinese (2-0) sembra chiudere definitivamente il discorso crisi e chiarisce l’obiettivo stagionale portandosi al terzo posto solitario.

Terzo posto soffiato meritatamente ai nerazzurri autori, contro il Genoa, di una prestazione sottotono. Dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni di mister Spalletti per gli scarsi risultati registrati dalla sua ex squadra, la sconfitta dell’Inter sembra mettere la parola fine alla discussione, un po’ come la risposta dell’allenatore giallorosso che senza troppe emozioni ribatte alle accuse con grande aplomb: “Ho cose più importanti a cui pensare, come la partita di Champions”. Risposta semplice e chiara del tecnico giallorosso rafforzata dal sorpasso.

Con la sconfitta dell’Inter ad opera del Genoa la Roma mette in atto il sorpasso.

Se da un lato i tifosi della Roma gioiscono per la bella vittoria su un campo difficile come quello di Udine, dall’altro devono anche ringraziare l’Inter di Spalletti per la discutibile prestazione offerta ieri sera contro il Genoa.

La squadra di mister Spalletti si mostra subito priva di idee e in grande difficoltà tecnico-tattica, l’autogol di Ranocchia è solo la prova evidente di un momento difficile della squadra che prima della vittoria sul Bologna ha ottenuto 5 pareggi consecutivi contro Lazio, Fiorentina, Roma, Spal e Crotone. Andamento non certo favorevole all’Inter che, dopo la sconfitta contro il Genoa rischia anche il sorpasso ad opera della Lazio.

La sconfitta dei nerazzurri, infatti, consente ai giallorossi di consolidare il terzo posto solitario, almeno per questa settimana, traguardo importante per il morale della squadra di Di Francesco che mercoledì affronterà la delicata sfida valida per gli ottavi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.