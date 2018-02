Serie B, 25a giornata: spicca Bari-Frosinone, il Palermo ospita il Foggia, Empoli ad Ascoli

Promette bene il 25esimo turno del campionato di Serie B, che vede come match di cartello la capolista Frosinone fare visita al Bari di Fabio Grosso. I ciociari vivono un momento di forma straordinario, infatti, sono reduci da 16 risultati utili consecutivi con otto vittorie e otto pareggi. L’ultima sconfitta risale all’ottava giornata con il Novara per due reti a uno. Non si può dire lo stesso per i pugliesi che, dopo le ultime due pesanti sconfitte subite contro Empoli e Venezia sono chiamati al riscatto. Il tecnico Campione del Mondo, dovrebbe portare alcune modifiche di formazione rispetto alla trasferta lagunare di una settimana fa, con il greco Oikonomou out, dovrebbe tornare al centro della difesa l’ex romanista Gyomber a formare una difesa a tre con Diakité e il rientrante Marrone. A centrocampo torna Basha a formare il centrocampo con Petriccione e Tello, con Sabelli e Anderson terzini. La coppia d’attacco sarà formata da Galano e Floro Flores con l’ex laziale Kozak inizialmente in panchina. La formazione di Longo cambierà poco o niente, sarà confermata, infatti, la squadra che ha battuto nello scorso turno il Pescara per 3-0 ma soprattutto l’intoccabile tridente formato da Camillo Ciano, Dionisi e Daniel Ciofani.

Se la capolista Frosinone non perde un colpo, sono solo distanti di tre punti l‘Empoli di Andreazzoli e il Palermo di Tedino. I toscani saranno impegnati sul campo dell’Ascoli, con i padroni di casa in una situazione di classifica non certo facile, in quanto penultimi. Nel turno precedente entrambe le squadre hanno vinto e cercano continuità: l’Empoli è galvanizzato dalla vittoria nello scontro diretto con il Palermo vinto per 4-0, mentre i bianconeri di Serse Cosmi hanno battuto in trasferta il Novara dell’ex allenatore Eugenio Corini, esonerato proprio in occasione della sconfitta maturata 2 a 1 con l’Ascoli. L’Empoli confermerà la coppia gol più prolifica della Serie B formata da Caputo e Donnarumma (32 reti in due in campionato), mentre l’Ascoli risponderà con gli stessi undici della vittoria di Novara con la coppia d’attacco Lores Varela e Monachello.

A chiudere la 25a giornata sarà il Palermo che ospiterà il Foggia al “Renzo Barbera” lunedì sera alle 20:30. I rosanero dovranno cercare di dimenticare la brusca sconfitta di Empoli, e il match contro i pugliesi potrebbe essere l’occasione giusta. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive con Avellino ed Entella e vorranno continuare il trend positivo. Il tecnico dei foggiani Giovanni Stroppa dovrebbe schierare il classico 3-5-2 con la coppia d’attacco Nicastro e Mazzeo, i rosanero di Tedino, invece, orfani dello squalificato Struna, dovrebbero tornare a schierare Rispoli sulla fascia destra e Aleesami sulla fascia opposta nel centrocampo a 5, e Coronado dietro all’unica punta il macedone Nestorovsky.

LE PARTITE DELLA 25°GIORNATA:

Sabato 10/2 alle 15:00 Ascoli – Empoli, Avellino – Cesena, Bari – Frosinone, Pro Vercelli – Brescia, Carpi – Cremonese, Spezia – Venezia, Ternana – Entella, Pescara – Salernitana. Domenica 11/2 alle 15:00 Parma – Perugia alle 17:30 Cittadella – Novara. Lunedì 12/2 alle 20:30 Palermo – Foggia.

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 46, Empoli e Palermo 43, Cittadella 38, Parma e Cremonese 36, Venezia Carpi e Bari 35, Spezia 34, Pescara 31, Perugia e Salernitana 30, Avellino 29, Foggia 28, Novara e Cesena 27, Brescia 26, Entella e Pro Vercelli 24, Ascoli 23, Ternana 22.