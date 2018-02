Serie C, Paganese-Fidelis Andria 0-1 decide Lorenzo Longo

Nel 27esimo turno del Campionato di Serie C, Girone C, per quanto riguarda la corsa alla salvezza, tutti gli occhi erano puntati sul match tra la Paganese e la Fidelis Andria. La squadra pugliese allenata da Aldo Papagni, sbanca il “Marcello Torre“, grazie alla rete messa a segno dal neo acquisto Lorenzo Longo. Il giovane alberobellese, prelevato dall’Akragas nel mercato di gennaio, regala la vittoria ai biancoazzurri, che raggiungono in classifica proprio la Paganese a quota 23 punti. E’ stato un match complicatissimo per i pugliesi, che vanno in inferiorità numerica per la doppia ammonizione comminata a Piccinni alla fine del primo tempo. Un vantaggio che la Paganese non riesce a sfruttare, in quanto viene punita al minuto 85 grazie a un’azione in contropiede. Il numero 10 Riccardo Lattanzio, si impossessa del pallone involandosi nella metà campo avversaria, servendo un assist al bacio per il numero 7 Lorenzo Longo, che batte in uscita il portiere Gomis, siglando così la rete dei tre punti. Una vittoria che vale oro per la Fidelis Andria, in quanto, in questa giornata, è stata l’unica delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere a guadagnare punti.

Non poteva cominciare meglio l’avventura del giovane alberobellese con la maglia della Fidelis Andria, che si presenta ai suoi nuovi tifosi con un gol che può valere la salvezza.

I RISULTATI DELLA 27°GIORNATA

Catanzaro-Rende 0-1, Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 2-2, Siracusa-Monopoli 3-0, Bisceglie-Akragas 2-1, Casertana-Cosenza 1-0, Fondi-Matera 0-2, Lecce-Juve Stabia 0-1, Paganese-Andria 0-1, Reggina-Trapani 1-2.



Classifica: Lecce 56; Catania 49; Trapani 47; Siracusa 42; Rende 41; Matera 40; Monopoli 37; Cosenza e Juve Stabia 36; Francavilla e Bisceglie 33; Catanzaro e Sicula Leonzio 31; Casertana 29; Reggina 28; Fondi, Paganese e Andria 23; Akragas 11.