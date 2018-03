Albinoleffe; Alla ricerca del successo perduto

Una vittoria, due mesi fa, e 1 solo gol segnato nelle ultime sei giornate sono dati che attestano il momento di grossa difficoltà nella quale si dibatte l’Albinoleffe. Domani pero’ serve una svolta per provare a uscire dal limbo i una classifica che al momento non dice ne play-off ne play-out. La gara del possibile rilancio è quella di omani sera in casa contro la Fermana. DA Vincere per seguitare ad inseguire un possibile sogno e mettersi in pace con la salvezza. La gara di Teramo affrontata con estrema prudenza da la dimensione di come la squadra abbia il timore di finire nella zona rossa, che non è distante. Ma domani in casa c’è da tirare fuori spirito combattivo e aggresività per tornare ad essere la squadra che nel girone di andata a esempio passo largo ,,0-3 sul campo della Fermana. Ad ora pero’ è n altra Fermana, e soprattutto è un altro Albinoleffe, ben lontano dai fasti di un girone addietro. Anche perchè domani potrebbero mancare ancora Koiuko e forse Ravasio, ma qualcuno è uscito malconcio dallo 0-0 di Teramo. In primis la salvezza questo dicono in casa Celeste ma dato che la classifica è cortissima basta un piccolo salto per entrare in zona play-off, ma se l’Albinoleffe non ritrova se stesso e i gol non farùà questo salto.