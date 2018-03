Calendario Liga, 28.a giornata: il Barcellona tenta l’allungo decisivo e spera nel Celta

Questa sera, alle ore 21:00, con il match del Montilivi tra Girona e Deportivo La Coruna si aprirà la ventottesima giornata di Liga Santander. Una giornata che potrebbe essere quasi decisiva per un campionato già ben indirizzato, ma i risultati che potrebbero venire fuori potrebbero definitivamente certificare la chiusura del campionato ad inizio Marzo. Per quanto riguarda la gara di questa sera, con una vittoria il Girona si porterebbe al sesto posto con quarantatré punti, mentre il Depor di Seedorf, dopo aver conquistato in modo fortunoso il primo punto la scorsa settimana, cerca un clamoroso successo che lo proietterebbe fuori dalla zona retrocessione. Le possibilità di vittoria dei galiziani, però, sono molto poche, almeno sulla carta.

Veniamo alle big del campionato, con il Real Madrid che sarà la prima a scendere in campo domani all’ora di pranzo in casa dell’Eibar. Dopo il bel successo ottenuto ai danni del Paris Saint-Germain, i blancos di Zidane si rituffano nel campionato per continuare a migliorare il proprio punteggio, tornato positivo dopo mesi terrificanti. Davanti, però, si ritroveranno un Eibar che vuole continuare a lottare per l’Europa ed i baschi, dopo aver messo in difficoltà tutte le big sul suo campo, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote anche ai campioni d’Europa e del mondo. Il Real farà sicuramente fatica a trovare le giuste motivazioni, anche alla luce del grosso distacco dalla vetta della classifica, ma l’Eibar darà comunque il 100%.

In serata, invece, toccherà alla capolista Barcellona scendere in campo in casa del fanalino di coda Malaga. In vista della sfida di Champions League contro il Chelsea, Valverde dovrebbe fare molti cambi, ma vorrà comunque delle risposte da chi gioca meno, soprattutto dopo il brutto pareggio ottenuto in casa del Las Palmas, nonostante la grande punizione di Leo Messi. Gli andalusi, invece, vedono lo spettro della retrocessione diventare sempre più reale, con la salvezza che sembra un miraggio visti gli otto punti di distacco dal Levante quartultimo. Il Malaga ha solo 13 punti in classifica e peggio degli andalusi ha fatto solo il nostro Benevento che ne ha 10. Appare dunque difficile che il Barcellona possa sbagliare un’altra partita in trasferta contro una squadra così in crisi.

I catalani, dunque, cercheranno la vittoria per mettere ancora più pressione all’Atletico Madrid che domenica, alle 16:15, sfiderà il Celta Vigo al Wanda Metropolitano. I colchoneros potrebbero affrontare i celestes con il Barça lontano undici punti ed i blaugrana sperano che il loro ex, Unzué, riesca a fare male alla banda di Simeone e far calare il sipario su un campionato dominato dagli uomini di Valverde. I galiziani vengono da tre sconfitte nelle ultime tre trasferte e dovranno fare a meno di Wass e, forse, di Iago Aspas, ma per l’Atleti sarà una sfida complicata, dato che i celestes hanno sempre dato battaglia nelle ultime sfide. Di seguito, nel dettaglio, il programma completo della ventottesima giornata.

Venerdì 9 Marzo

Girona FC – Deportivo La Coruna (ore 21:00)

Sabato 10 Marzo

SD Eibar – Real Madrid (ore 13:00)

Siviglia FC – Valencia CF (ore 16:15)

Getafe CF – Levante UD (ore 18:30)

Malaga CF – FC Barcellona (ore 20:45)

Domenica 11 Marzo

RCD Espanyol – Real Sociedad (ore 12:00)

Atletico Madrid – RC Celta Vigo (ore 16:15)

UD Las Palmas – Villarreal CF (ore 18:30)

Athletic Club – CD Leganés (ore 20:45)

Lunedì 12 Marzo

Deportivo Alavés – Betis Siviglia (ore 21:00)