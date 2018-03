Si apre con l’anticipo tra Spal e Juventus la 29esima giornata di campionato: i bianconeri vogliono i 3 punti per mantenere un buon distacco dal Napoli mentre la Spal cerca dei punti in chiave salvezza.

Spal per la salvezza, Juve per consolidare il primato. Si apre con l’anticipo tra Spal e Juventus la 29esima giornata di campionato: un match che vede le due squadre impegnate per obiettivi differenti e ad entrambe servono dei punti importantissimi. La Juventus di Allegri, dopo aver vinto il recupero con l’Atalanta, vuole mantenere i punti guadagnati sul Napoli per consolidare il primato in classifica. Allegri punterà su un pò di turnover per affrontare al meglio la sosta e preparare al meglio il delicato periodo in cui la Juventus si giocherà un’intera stagione: spazio a Rugani in mezzo alla difesa con Barzagli al suo fianco: Pjanic potrebbe riposare con Marchisio che affiancherà Matuidi e Khedira. In avanti spazio al tridente con Costa, Dybala e Higuain. La Spal, invece, cerca punti per la salvezza e lo proverà a fare in una sfida non facile per loro: Mancano solo gli ex bianconeri Borriello e Mattiello. Semplici ha voluto regalare certezze, per una volta derogando alle manovre di depistaggio per confermare apertamente gli undici di Sassuolo.

Dove vedere Spal-Juventus. L’anticipo tra Spal e Juventus si prospetta molto interessante perchè le squadra hanno bisogno di punti per obiettivi differenti e l’evento sarà interamente coperto da Sky e Mediaset Premium. Sky metterà a disposizione ben 2 canali dedicati: la partita la si potrà seguire su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD. Anche Premium coprirà l’anticipo della 29esima giornata sul canale Premium Sport HD. Per chi non può seguire la diretta in tv le due emittenti mettono a disposizione le loro app per seguire la partita in streaming su Sky Go e Premium Play.