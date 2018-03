Pensare che solo 4 giorni fa l’Italia ha perso per 2-0 contro questa Argentina lascia perplessi. Ieri sera allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, la Spagna di Lopetegui ha letteralmente asfaltato l’Albiceleste di Sampaoli per 6-1. Una partita senza storia durante la quale l’Argentina ha mostrato tutti i suoi limiti in fase difensiva dove i vari, Bustos, Otamendi, Rojo e Tagliafico, impotenti dinanzi alle “furie rosse”, avranno avuto gli incubi questa notte. Paradossalmente però, prima del gol di Isco che ha aperto le danze per la Spagna, è stata l’Argentina ad avere l’occasione più golosa, che le avrebbe potuto permettere di passare i vantaggio e, chissà, magari di dare vita ad un finale meno amaro. Nello specifico all’8′ del primo tempo, l’Albiceleste dopo aver riconquistato palla a centrocampo ha dato vita ad un rapido contropiede che ha visto Meza servire con un cross basso al centro dell’area di rigore Gonzalo Higuain che, a due passi da De Gea, ha sì impattato la palla, ma non è riuscito ad inquadrare la porta, sciupando un’occasione clamorosa.

Si può sostenere senza dubbio che i tifosi dell’Argentina, delusi per lo score finale -sei gol l’Albiceleste non li prendeva dal 2009, quando fu la Bolivia in occasione di un match utile per la qualificazione ai mondiali a mettere a segno un bottino simile di reti-, a giudicare dalle reazioni avute sui social, non abbiano minimamente perdonato Higuain per l’ennesimo errore sotto porta con la Nazionale. Reazioni particolarmente sopra le righe verrebbe da dire, dal momento che alcuni sostenitori hanno esclamato: “Muori gordo”; “Muori cimitero di cannelloni”. Altri tifosi invece, in maniera più sobria, si sono limitati a considerare Higuain, il quale tra l’altro ha fatto il suo ritorno in Nazionale dopo 9 mesi di assenza, non degno di vestire la maglia dell’Argentina.

Questo il gol fallito da Higuain che ha scatenato l’ira dei tifosi argentini