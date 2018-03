L’inter si aggiudica la Viareggio Cup 2018, Fiorentina ko. Ottavo trionfo per i nerazzurri

L’Inter si aggiudica la 70° edizione della Viareggio Cup battendo la Fiorentina 2-1 al termine dei tempi supplementari. Una vittoria in rimonta. Dopo un primo tempo fermo sullo 0-0, la Fiorentina sblocca il match in avvio di ripresa col gol in contropiede del figlio d’arte Sottil al 46′.

Risponde l’Inter al 79’con Belkheir che riceve in area, dopo un grande slalom tra la difesa avversaria di Brignoli. Al 6′ del primo tempo supplementare Vergani capitalizza gli sforzi dei nerazzurri siglando il vantaggio definitivo. La partita da questo momento fluirà in discesa per i ragazzi allenati da mister Vecchi, soprattutto per effetto della sopravvenuta superiorità numerica, dovuta all’espulsione del difensore Pinto al 15′ per doppia ammonizione.

L’Inter conquista così l’ottavo torneo di Viareggio della sua storia raggiungendo proprio la Fiorentina al terzo posto nell albo d’oro e mettendo nel mirino Juventus e Milan che con 9 trofei si stagliano in cima.

Può essere soddisfatto il tecnico Vecchi che dopo la supercoppa conquistata ai danni della Roma ad inizio Gennaio, inanella il secondo trofeo stagionale e tutto ciò privo dei giocatori di miglior talento impegnati con le rispettive nazionali.Non avevano modo migliore i nerazzurri, per omaggiare la scomparsa odierna di Pierluigi Casiraghi, storico osservatore del settore giovanile dell’Inter, artefice di numerose scoperte negli ultimi anni a livello giovanile scovando talenti del calibro di Balotelli, Pandev e Coutinho.