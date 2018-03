MLS, 2° giornata: Columbus sfida ancora il Canada, Los Angeles FC per continuare a sognare

La Major League Soccer si prepara per la seconda giornata. Nel weekend di campionato non scenderanno in campo – almeno per il momento – i campioni in carica di Toronto ne i vice campioni, nonché detentori del trofeo nella stagione passata, dei Seattle Sounders.

La franchigia di Columbus cerca la doppietta contro le canadesi. Dopo la vittoria contro i ragazzi di Greg Vanney, l’obiettivo è strappare i 3 punti anche contro il Montreal Impact di Joey Saputo. Sempre nella East Conference, i Chicago Fire di Sebastian Schweinsteiger cercano i primi punti della stagione nella sfida casalinga contro lo Sporting Kansas City. Sfida in grande stile tra il New York City e i Los Angeles Galaxy dove l’ex Atalanta Maxi Moralez sfida Ashley Cole.

Nella West Conference invece la nuova franchigia del Los Angeles FC, dopo il debutto da sogno con la conquista della prima vittoria in assoluto in MLS, vuole continuare a sognare. L’obiettivo, ovviamente, è tornare in California con altri 3 punti dopo la sfida contro il Real Salt Lake.

Sfida invece tra due deluse della scorsa giornata a New York dove i padroni di casa dei Red Bulls ospiteranno i Portland Timbers. Entrambe le squadre sono ancora ferme a quota zero in classifica.

Il calendario completo della 2° giornata di MLS:

Sabato 10 marzo

Columbus Crew-Montreal Impact, calcio di inizio ore 19*

New England Revolution-Colorado Rapids, calcio di inizio ore 19:30

Real Salt lake-Los Angeles FC, calcio di inizio ore 21:30

Domenica 11 marzo

Chicago Fire-Sporting Kansas City, calcio di inizio ore 24

Houston Dynamo-vancouver Whitecaps, calcio di inizio ore 24

New York Red Bulls-Portland Timbers, calcio di inizio ore 01

Orlando City-Minnesota United FC, calcio di inizio ore 01:30

Atlanta United-DC United, calcio di inizio ore 20

New York City FC-LA Galaxy, calcio di inizio ore 22

*ora italiana