Verdi ad un passo dalla chiusura con Napoli: accordo vicino

Nel mercato di gennaio Simone Verdi attaccante del Bologna aveva fatto parlare molto di sè. Non solo ovviamente per le sue qualità e i suoi goal ma soprattutto per il grande rifiuto al trasferimento al Napoli che lo aveva cercato con insistenza recapitando due offerte al Bologna. Certo per i felsinei sarebbe stato un buon affare dato che la società partenopea aveva messo sul piatto 20 e 25 milioni più un contratto sostanzioso al giocatore.

Aveva colpito molto il suo attaccamento alla maglia e aveva ringraziato il Napoli per l’interesse ma che preferiva non lasciare il Bologna a metà stagione per rispetto alla città e ai suoi tifosi. Una risposta da signore la possiamo definire di un giocatore che non ha pensato in quel momento al guadagno ma aveva valutato i pro e i contro del trasferimento. Sapeva di essere chiuso dal trio Mertens-Insigne-Calaiò e per sviluppare la sua crescita il passaggio al Napoli forse sarebbe stato controproducente se voleva mantenersi anche nel giro della Nazionale.

Tanti commenti positivi e negativi da parte di giocatori e opinionisti sulla sua scelta, tutti rispettabili dal momento che è libera la manifestazione del pensiero come sancisce la Costituzione italiana.

Ora la storia potrebbe ripetersi a giugno. In quel periodo la stagione sarà finita e se ne preparerà un’altra e forse una seconda chiamata non si potrà rifiutare se si vorrà spiccare il volo. Indiscrezioni oggi sono giunte che il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta: 22 milioni più bonus e l’operazione sarebbe già conclusa. Ovviamente siamo a marzo ed è presto per definire se l’affare sia già chiuso o sarebbe stato solo fantamercato.

Come la prenderanno questa notizia i tifosi napoletani dopo averlo fischiato in Napoli-Bologna al S.Paolo? In definitiva prepariamoci a una nuova telenovela del mercato estivo.