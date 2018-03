Viareggio Cup 2018, il quadro degli ottavi di finale. 16 squadre per un sogno, vincere la Coppa Carnevale. Si sono giocati oggi gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2018. Il sorteggio ha delineato le partite che sceglieranno le magnifiche otto di questa edizione. E’ cominciata oggi la fase a eliminazione diretta che in una settimana celebrerà i vincitori del torneo. Si giocherà in pratica ogni due giorni, con un ritmo di partite molto serrato. D’altronde i protagonisti sono molto giovani e devono imparare subito a gestire lo stress ravvicinato del calcio moderno. I detentori del Sassuolo hanno vinto per 1-0 contro il Cagliari. Entrambe le squadre avevano vinto i rispettivi gironi, quindi ci si aspettava un match molto equilibrato. Gli emiliani giocheranno ora contro la Fiorentina. I viola hanno battuto per 3-2 l’Empoli nel derby toscano. Altro possibile derby nei quarti di finale poteva essere quello tra Juventus e Torino. I granata negli ottavi però sono stati sconfitti ai rigori dai croati del Rijeka, mentre i bianconeri invece hanno vinto per 3-1 contro la Rappresentativa di Serie D.

Viareggio Cup 2018, gli accoppiamenti della parte alta del tabellone. Nell’altra parte del tabellone della Coppa Carnevale c’era lo scontro tra Inter e Pro Vercelli. I nerazzurri hanno vinto il loro girone, mentre i bianconeri sono arrivati secondi nel girone che comprendeva anche il Milan. Passano i nerazzurri, ai rigori dopo l’1-1 dei tempir regolamentari. L’Inter giocherà nei quarti contro il Genoa, che ha battuto nettamente lo Spezia per 3-0. I rossoblu sono una delle squadre favorite e che hanno fatto vedere forse il miglior calcio nel girone eliminatorio. Con 15 gol segnati, fino ad ora, i grifoni hanno il miglior attacco di tutto il torneo.

Viareggio Cup 2018, rigori fatali per il Milan contro il Parma

Viareggio Cup 2018, Milan eliminato dal Parma. Altro match molto interessante degli ottavi di finale era quello tra rossoneri e gialloblu. I ragazzi di mister Lupi non avevano ancora subito gol nel torneo, come l’Inter, e volevano andare avanti anche per far felice Gattuso, ex tecnico della primavera rossonera. Delusione perchè a spuntarla sono stati i rossoblu ai rigori. Il Parma giocherà nei quarti contro il Venezia, che ha piegato l‘FK Rigas con il punteggio di 3-0. I lettoni erano la rivelazione del torneo, avendo eliminato il Bologna nel girone eliminatorio.

Viareggio Cup 2018, data dei quarti di finale. La copertura televisiva della Coppa Carnevale è affidata ai canali Raisport. I quarti di finali verranno giocati poi il 23 marzo, semifinali il 26 marzo e le finali il 28 marzo. Un calendario molto compresso, ma che viene addolcito dalla possibilità di effettuare 7 sostituzioni a match per gli allenatori. Tutti alla ricerca del trono del Sassuolo, domani si riparte a caccia della Viareggio Cup 2018.

Viareggio Cup, gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Inter-Genoa, Venezia-Parma, Rijeka-Juventus, Fiorentina-Sassuolo