Guardiola in quattro parole: “Serve la partita perfetta”

Questa sera si giocano i primi due match di ritorno dei quarti di Champions League e c’è una parola che accomuna entrambe le sfide serali: rimonta. Lo sa bene la Roma di Di Francesco, il quale ha affermato che ci vorrebbe un miracolo per rimontare il 4 a 1 dell’andata contro il Barcellona, ma se la giocheranno ad armi pari sfruttando il fattore casa e il calore dell’Olimpico. Lo sa ancora meglio Pep Guardiola, costretto a rimontare il 3 a 0 dell’andata contro il Liverpool. Guardiola non se la passa bene ultimamente; solo pochi giorni fa Mourinho e lo United hanno deciso di soffiargli via l’entusiasmo di cucirsi lo scudetto con sei giornate d’anticipo, strappando tre punti d’oro nel derby e ancora prima la batosta ad Anfield contro Klopp. “C’è bisogno della partita perfetta” – queste sono le parole del mister del City, il quale, senza mezzi termini, evidenzia il periodo poco positivo che sta attraversando la squadra ma incita tifosi, giocatori e staff a superare questo difficile test a cui sono sottoposti. “Il calcio è come la vita, una sfida continua. Abbiamo novanta minuti più i supplementari per approdare in semifinale” – aggiunge e conclude Guardiola. Dall’altro lato, mister Klopp, è, per ovvi motivi, molto più sereno, ma sempre vigile. Sa bene che dopo la rimonta del Barcellona contro il Psg l’anno scorso, tutto è possibile nel calcio, motivo per cui ha spronato Salah e compagni a non abbassare mai la guardia fino al triplice fischio.