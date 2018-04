È arrivata, seppur in ritardo, la risposta di Benatia alle offese impartitegli da Maurizio Crozza venerdi scorso. Tutto ha avuto inizio dalle dichiarazioni rilasciate da Mehdi Benatia ai microfoni di alcuni giornalisti francesi dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Real. Il difensore bianconero aveva paragonato il calcio di rigore concesso negli istanti finali del match dall’arbitro Michael Oliver a favore dei blancos ad uno stupro. Sulla base delle parole pronunciate da Benatia, Maurizio Crozza, venerdì durante il suo show, “Fratelli di Crozza”, ha realizzato un monologo satirico in cui ha ridicolizzato il giocatore della Juventus usando parole forti: “Uno stupro? Benatia, ma come? Bisogna stare attenti a usare le parole. Non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un’entrata del cazzo al 93′. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanche io ce l’ho, ma se vuoi provare l’emozione, il prossimo ‘fallo’, in area, un bel ‘fallo, provi a ficcartelo su per il c..o, e un’idea a quel punto te la sei fatta”.

Ieri, dopo tre giorni, è arrivata la dura risposta di Mehdi Benatia, il quale sul suo profilo Instagram ha postato la seguente frase: “E se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto!! Imbecille testa di Ca**o. [Emoticon dito medio] Tieni te lo metti dove ti piace”. Parole queste che hanno diviso i tifosi bianconeri. Infatti se da una parte ci sono coloro che sostengono Benatia dicendo che il difensore è libero di rispondere come vuole al comico genovese, oppure che è giunto il momento di far tacere chi ha parlato e continua a parlare male della Juve da anni, dall’altra ci sono coloro che pretendono dalla società un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore, che pensano abbia perso la testa, che, allibiti per le sue parole, si augurano che non sia stato lui a scrivere quella frase.

Ospite di SportItalia, anche l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha voluto esprimere il suo parere in merito: “Con me Benatia non avrebbe risposto a Crozza. Multai Camoranesi per un ritardo di mezza giornata con 300mila euro”.